Großes Interesse an Banksy-Ausstellung in München

Die Banksy-Ausstellung "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" im Münchner Isarforum soll eigentlich noch bis zum 2. Mai gehen - so zumindest der Plan des Veranstalters. Er hatte sogar gehofft, sie über den Mai hinaus noch verlängern zu dürfen, denn die Nachfrage nach den verfügbaren Tickets sei sehr groß.

Doch angesichts der aktuellen Infektionszahlen ist unklar, ob sie tatsächlich weiter geöffnet bleiben darf. Letztendlich wird die Entscheidung darüber davon abhängig sein, ob in München die sogenannte "Notbremse" gezogen wird.

Ausstellungsleiter: Ich glaube, München mag uns

Wer jetzt noch ein Ticket ergattern will, sollte sich also beeilen. Die Veranstalter dürfen wegen der Corona-Auflagen nur eine begrenzte Anzahl an Tickets verkaufen. Derzeit seien vor allem die Wochenenden teilweise schon ausgebucht, so Björn Eng, der Leiter der Ausstellung.

"Wir sind total begeistert. Die Resonanz ist absolut umwerfend, wir haben jeden Tag begeisterte Zuschauer in der Ausstellung. Ich glaube, München mag uns sehr." Ausstellungsleiter Björn Eng

Auch bei den Besucherinnen und Besuchern kommt die Ausstellung gut an. Banksy kennen fast alle, ob jung oder alt. Im Gegensatz zu anderen zeitgenössischen oder älteren Kunstwerken sind seine Werke verständlicher und zugänglicher. Und nicht zuletzt durch den aktuellen Bezug seiner Graffitis sprechen sie die Menschen auch direkter an.

"Das ist eine Ausstellung ganz nach meinem Geschmack - interessante Bilder und Objekte, cooles Ambiente und super technische Umsetzung. Kurzweilig und abwechslungsreich. Ich bin froh, endlich mal wieder Kunst zu sehen." Eine Besucherin in der Ausstellung

Die Tickets müssen vorab online für ein bestimmtes Zeitfenster gekauft werden, die Gäste dürfen dann aber ohne Zeitlimit im Isarforum bleiben.

Ausstellung fast ohne Originale - mehr als 100 Reproduktionen

Die Ausstellung im Isarforum zeigt mehr als 100 Reproduktionen und Drucke von Graffitis, Gemälden oder Skulpturen. Einige der gezeigten Werke sind im Original schon längst nicht mehr erhalten, wie diverse Graffitis oder die verbogene Telefonzelle (siehe Bildergalerie unten).

Es gibt nur ein paar wenige Originalobjekte, dafür aber mehrere aufwändig produzierte Videoinstallationen, unter anderem auch eine Chronologie seiner bekanntesten und aufsehenerregendsten Kunstwerke.

Hinweis: Bitte bei der Bildergalerie das erste Bild anklicken, damit die Beschriftung angezeigt wird.