Großbrand in Augsburg: Feuer komplett gelöscht

Das Feuer in einer Lagerhalle in Augsburg-Inningen ist komplett gelöscht. Der Brand war am Montag ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten zwei Tage. Bei der Brandursache haben sich die Ermittler noch nicht endgültig festgelegt.