Glentleiten: Kutschen holzwurmfrei dank Fraunhofer-Technik

Moderne Technik und "sehr hoher Aufwand"

Die neue Direktorin des Freilichtmuseums, Julia Schulte, ist froh über diese Technik. "Wir betreiben da einen sehr hohen Aufwand", sagt sie - und der lohne sich. Die Ausstellungsstücke würden regelmäßig untersucht. Irrtum, wer da meint, das Museum befinde sich in diesen Monaten im Winterschlaf.

Mit der Gefrieraktion werden unter anderem Exponate vorbereitet für eine Ausstellung, die im kommenden Jahr in Fladungen in der Rhön (Unterfranken) gezeigt wird. Die bayerischen Freilichtmuseen arbeiten eng zusammen. Auf der Glentleiten in Großweil bei Murnau wird jetzt die kommende Saison vorbereitet. Die Türen für die Öffentlichkeit öffnen sich am Josefitag wieder, dem 19. März 2023.