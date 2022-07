Chronologie eines Skandals: Das Uhrmacherhäusl in Giesing

Um was geht es?

Der Skandal dreht sich um eine Baulücke, die in München-Obergiesing klafft – genauer gesagt, in der Oberen Grasstraße 1, unweit der Heilig-Kreuz-Kirche. Bis 2017 stand an dieser Stelle ein denkmalgeschütztes Wohnhaus, das die Giesinger auch liebevoll das "Uhrmacherhäusl" nannten. Im Jahr 1840 wohnte dort bis zu seinem Tod ein Handwerker mit ebenen dieser Profession. Mit 170 Jahren auf dem Buckel schaffte es das alte Wohnhaus auf die Denkmalliste der Stadt München.

Was ist der eigentliche Skandal?

Denkmalgeschütze Gebäude dürfen nicht abgerissen werden. Und will der Eigentümer es sanieren, müssen bestimmte Vorgaben eingehalten und die Genehmigung der Behörden eingeholt werden.

Der Eigentümer Andreas S. hatte eine solche Sanierungserlaubnis beantragt und erhalten und einen Bauunternehmer mit den Arbeiten im Spätsommer 2017 beauftragt. Am 31. August 2017 schlug ein Bagger gegen die Fassade des denkmalgeschützten Uhrmacherhäusls in Giesing. Sanieren bedeutet aber nicht Abreißen. Und deswegen verhängte die von Anwohner herbeigerufene Polizei einen Baustopp. Trotzdem riss der Bagger einen Tag später das Uhrmacherhäusl bis auf die Grundmauern nieder. Zurück blieb ein großes Bauloch, schockierte Anwohner und wütende ehemalige Bewohner.

Vorwürfe und Gegendarstellungen

Der Vorwurf des Bündnisses "Heimat Giesing" – in dem sich viele Anwohner und Bürger Giesings zusammengeschlossen haben: Der Eigentümer und der Bauunternehmer haben gemeinsame Sache gemacht, das Uhrmacherhäusl abreisen lassen und es danach als großes Versehen dargestellt.

Der Eigentümer Andrea S. weist alle Anschuldigungen zurück. Weder habe er Mieter kalt entmietet, noch habe er den Abriss des denkmalgeschützten Wohnhauses gewollt. 2016 habe er das Uhrmacherhäusl gekauft, um es in ein Einfamilienhaus umzugestalten und selbst einzuziehen. Als der Besitzer vom Abbruch erfahren habe, sei er "geschockt" gewesen.

Etappen des Rechtsstreits: Forderung nach originalgetreuem Wiederaufbau

Nach dem Abriss wurde gegen den Hausbesitzer 2017 ein Bußgeldverfahren eröffnet, bei dem geprüft wurde, ob der Abriss eine Straftat war. Außerdem verfügte die Stadt, dass das Uhrmacherhäusl innerhalb von zwei Jahren original wiederherzustellen sei. Dagegen legte Andreas S. wiederum Klage ein und bekam Recht, denn die Stadt hatte einen Formfehler gemacht. Im Juli 2021 legte die Stadt München Berufung ein und dieses Mal folgte der Bayerischer Verwaltungsgerichtshof im Wesentlichen der Rechtsauffassung der Stadt. Kurzum: Das Uhrmacherhäusl muss in seiner ursprünglichen Gestalt wiederaufgebaut werden.