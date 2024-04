Gewalttaten: Ab wann sollen kriminelle Kinder bestraft werden?

Domenic war 13 Jahre alt, als er seine erste Straftat beging – und es sollte nicht die einzige bleiben. Seine Delikte: Drogenhandel und Körperverletzung. "Das war mir wurscht in dem Moment", sagt Domenic rückblickend. Heute ist er 25 Jahre alt, erinnert sich aber noch gut an das Adrenalin und den "Kick" bei seiner ersten Tat.

Auch Luis wurde schon früh kriminell: "Ich habe fast jeden Tag geklaut. Ich konnte nicht in ein Geschäft gehen, ohne was mitgehen zu lassen", sagt der 19-Jährige dem BR-Politikmagazin Kontrovers. Zu seinem Schutz wurde der Name geändert. Er habe in dieser Zeit Drogen genommen, erzählt Luis, den Konsum habe er nicht mehr finanzieren können und deshalb angefangen zu stehlen: "Das wurde dann auch zu einer Sucht."

Unterstützung haben Domenic und Luis beim Straffälligenhilfe-Netzwerk Ansbach bekommen. Melissa Grocholla ist dort als Sozialarbeiterin tätig und betreut kriminelle Kinder und Jugendliche. Ihrer Beobachtung nach werden die Täter mehr – und jünger.

Seit 2018: Zahl der tatverdächtigen Kinder um 48 Prozent gestiegen

Das deckt sich mit der polizeilichen Kriminalstatistik: Bundesweit ist die Zahl der tatverdächtigen Kinder seit 2018 um rund 48 Prozent gestiegen. Vor allem die schweren Fälle wie in Wunsiedel oder Freudenberg, wo Kinder töten, erschüttern. Besonders alarmierend: 2023 haben unter 14-Jährige in Deutschland 24 sogenannte "Straftaten gegen das Leben" begangen, also Mord und Totschlag. So viel wie noch nie in den vergangenen 30 Jahren.

Das Problem: Gerichte können nur Strafmündige, also über 14-Jährige, anweisen, in Sozialprogramme wie das in Ansbach zu gehen. Für unter 14-Jährige gibt es keine rechtliche Handhabe. Kinder können zwar im Extremfall aus der Familie genommen werden, eine juristische Aufarbeitung findet aber nicht statt. Die Frage drängt sich auf: Braucht es ein neues Strafrecht für Kinder?

In den Niederlanden sind Kinder ab 12 Jahren strafmündig - in England ab zehn Jahren

Sozialarbeiterin Melissa Grocholla ist dafür: "Ich erhoffe mir eigentlich, dass früher eingegriffen werden kann." Wenn ein Kind beispielsweise mit 12 Jahren anfange zu stehlen und erst einige Jahre und viele Straftaten später Konsequenzen spüre, sei das "einfach zu spät".

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) und andere Politiker wollen deshalb neu über die Strafmündigkeit ab 12 Jahren nachdenken. Andere europäische Staaten setzen schon länger verstärkt auf Abschreckung. In Irland oder den Niederlanden sind Kinder beispielsweise schon ab 12 Jahren strafmündig. In England sogar schon ab 10 Jahren.

Im Video: Interview mit Rainer Wendt, Deutsche Polizeigewerkschaft