Gesundheitsminister Holetschek: "Wir müssen an die Struktur ran"

Rund 100 Bürgerinnen und Bürger sind nach Hirschaid im Landkreis Bamberg gekommen, um mit Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU) und Andrew Ullmann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion zu diskutieren: Woran leidet unsere Gesundheitssystem? Schnell wird klar: Die Probleme sind vielfältig, die Fragen und Forderungen der Rednerinnen und Redner drängend.

Kritik an Profitorientierung

"Die Profitorientierung im Gesundheitswesen ist das Kernproblem", davon ist Harald Kegelmann überzeugt. Emotional berichtet er, dass im Pflegeheim in dem seine Mutter lebte, an "allen Ecken und Ende" gespart wurde, nachdem die Börsenpläne des Betreibers publik geworden waren. Das Pflege- und Gesundheitssystem sei aber "keine KfZ-Werkstatt, in der 30 Minuten für einen Reifenwechsel terminiert sind." Hier werde mit und an Menschen gearbeitet und dies erfordere nun mal Zeit und gut bezahlte Pflegekräfte.