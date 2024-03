Geschäftsführer Michael Ströll bleibt beim FC Augsburg

Der FC Augsburg setzt langfristig auf Geschäftsführer Michael Ströll. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wurde Strölls Vertrag bis ins Jahr 2029 verlängert. Vereinspräsident Markus Krapf lobte den Mann, der einst als Praktikant beim FCA anfing: "Michael Ströll hat die Entwicklung der vergangenen 15 Jahre beim FC Augsburg, die eine absolute Erfolgsgeschichte ist, maßgeblich mitverantwortet und geprägt." Der FCA sei als stabiler Bundesligist "strukturell sehr gut aufgestellt" und "wirtschaftlich kerngesund". Ströll sei daher "die ideale Besetzung an der Spitze unseres FCA".

FCA-Geschäftsführer freut sich auf die nächsten Jahre

Der 39 Jahre alte Ströll ist Sportökonom und spielte früher selbst für die zweite Mannschaft des FC Augsburg. Im Jahr 2006 absolvierte Ströll ein Praktikum beim FCA. 2016 wurde er Finanz-Geschäftsführer. Im September 2023 übernahm Ströll dann nach dem Rückzug von Stefan Reuter die Gesamtverantwortung.

Ströll selbst bezeichnete die weitere Entwicklung des Clubs als "Herzensangelegenheit". Man habe in den vergangenen Jahren strukturell und strategisch vieles aufgebaut und auch sportlich wichtige Weichen gestellt. Er sei überzeugt, dass man noch lange nicht am Ende des Weges sei, so Ströll. Er freue sich, diesen Weg auch in den nächsten Jahren aktiv verantworten zu dürfen.

FC Köln am Sonntag in Augsburg zu Gast

Der FC Augsburg hat zuletzt mit vier Bundesligasiegen in Folge seine eigene Bestmarke eingestellt. Am Ostersonntag könnte der Club im Heimspiel gegen den 1. FC Köln also einen neuen Vereinsrekord aufstellen.