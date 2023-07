Die Generation Z und der Wert der Arbeit

Wie Arbeitgeber auf die Forderungen der Gen Z reagieren

Ein Beispiel aus der Praxis: Die Firma Rational in Landsberg am Lech, Weltmarktführer bei Dampfgarern. Zum Tag der Offenen Tür herrscht schon eine halbe Stunde vor Einlass großes Interesse – 7.000 Menschen wollen den Hersteller von Groß- und Industrieküchengeräten besuchen.

Der Vorstandsvorsitzende Peter Stadelmann will vor allem eines – bei jungen Menschen für sein Unternehmen werben. "Früher konnte man aussuchen und sich die Besten holen, heute ist es umgekehrt", sagt er.

Mehr Sinn, mehr Eigenverantwortung - und irgendwann Feierabend

Um junge Menschen für das Unternehmen zu begeistern, hat sich CEO Stadelmann gezielt ein junges Team geholt. Zu diesem zählt auch Sophia Bachmayr - sie ist selbst erst 25 Jahre alt: "Thema ist, dass man Sinn in der eigenen Arbeit sehen will, eigenverantwortlich - und dass es auch mal gut ist, wenn man abends heimgeht, dass man Freizeit hat."

So denkt auch der 25-jährige Kilian Stiefenhofer, der rund 70 Kilometer entfernt für das Allgäuer Überlandwerk in Kempten arbeitet: "Nach der Arbeit bin ich für das Unternehmen nicht mehr erreichbar – nur in extremen Ausnahmefällen."

Arbeitszeitbegriff im Umbruch - und Gehalt, von dem man leben kann

Ein Wunsch, mit dem Doris Sommer von der Personalabteilung des Allgäuer Überlandwerks häufig konfrontiert ist. Deshalb frage sie in Vorstellungsgesprächen gar nicht mehr nach, ob der Bewerber Voll- oder Teilzeit arbeiten möchte, sagt sie. "Sondern ich suche jemanden, der für uns arbeiten möchte, und der wird uns sagen, wie viel Zeit er mit uns verbringen möchte. Das ist ein großes Umdenken."

Freilich: Gerade in Zeiten hoher Inflation spielt für die Generation Z auch das Gehalt eine wichtige Rolle. Der 23-jährige Stefan Thalmaier etwa, Industriemechaniker bei Rational, ist mit seinem Gehalt zufrieden. Wäre es anders, wäre er weg, sagt er: "Wenn ich zu wenig verdiene, muss ich mir Gedanken machen, ob es das Richtige ist. Wenn eine Branche zu wenig zahlt, muss man sich nicht wundern, wenn zu wenig Bewerber da sind."

Im Kampf um die besten Mitarbeiter müssen sich Unternehmen also einiges einfallen lassen, um junge Menschen ins Boot zu holen. Das Allgäuer Überlandwerk hat sich in Kooperation mit einer Beratungsfirma eine Marketingaktion einfallen lassen. Dafür porträtiert die 30-jährige Tanja Vogler junge Mitarbeiter für Social Media. "Dadurch sollen potenzielle Bewerber sehen, wie wir hier arbeiten", sagt die Marketing-Expertin. Unter den Mitarbeitern, die sie fotografiert, ist auch Kilian Stiefenhofer.