Gemüsespende aus Bergtheim: 50 Tonnen Rüben fürs Ahrtal

25 Tonnen Gelbe Rüben und 25 Tonnen Rote Beete sind in Bergtheim am Freitagnachmittag auf zwei LKW verladen. Ihr Ziel: Das Futterspendenlager Gut Lindenhof in Sinzig im Ahrtal, jener von der Flutkatastrophe im Sommer besonders hart getroffenen Region im Westen Deutschlands.

Landwirt Tobias Sauer aus Bergtheim hat das Gemüse gespendet. Durch den feuchten Sommer hatte er eine sehr gute und reichhaltige Ernte und konnte nicht alles verkaufen. Was er übrig hat, spendet er nun lieber in das von der Flutkatastrophe betroffene Ahrtal. Dort wird es dringender gebraucht als hier, wo es sonst nur in die Biogasanlage gebracht oder wieder auf dem Feld als Dünger ausgebracht wird, so Sauer.

Nach Flutkatastrophe kein Gemüseanbau möglich

Auf Gut Lindenhof wird das Gemüse verteilt. Viele Menschen würden dort schon auf die Rüben warten. Ein Großteil will sie für den Winter einkochen. Das meiste wird für den Verzehr gebraucht, so Manni Schäfer von Gut Lindenhof. Was übrig bleibt, wird als Futtermittel für Tiere verwendet. Da das Hochwasser auf vielen Feldern auch Müll, Öl oder andere Schadstoffe hinterlassen hat, konnte in der Region in diesem Jahr kaum Gemüse geerntet werden.