Weltweite Sorge vor neuer Corona-Variante aus Südafrika

Eine im Süden Afrikas entdeckte neue Coronavirus-Variante sorgt international für Beunruhigung. Nach der Weltgesundheitsorganisation WHO warnt nun auch die EU-Gesundheitsbehörde ECDC vor Omicron, wie die offenbar stark ansteckende Variante B.1.1.529 getauft wurde.

Montgomery: "Jede nur mögliche Infektion verhindern"

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, betonte in einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dass man dem Virus keine Chancen zur Mutation geben dürfe. Jede nur mögliche Infektion müsse verhindert werden. "Die neue südafrikanische Variante ist ein gutes Beispiel dafür. Noch wissen wir nichts Genaues zu seiner Gefährlichkeit – aber es scheint sich rasend schnell auszubreiten", so Montgomery. "Meine große Sorge ist, dass es zu einer Variante kommen könnte, die so infektiös ist wie Delta und so gefährlich wie Ebola. Je weniger Infektionen wir zulassen, desto besser."

Weiter starker Anstieg der Corona-Inzidenz in Deutschland

Montgomery rechnet bereits mit einer Verdoppelung der Corona-Inzidenz in Deutschland innerhalb der nächsten zehn Tage. "In der Nikolauswoche könnten wir Inzidenzen zwischen 700 und 800 haben", sagte der Mediziner. Alle Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die jetzt noch ergriffen würden - selbst Kontaktbeschränkungen oder Lockdowns - würden erst mit einer Verzögerung von zwei Wochen zu wirken beginnen.

Montgomery fordert bundesweites Verbot von Weihnachtsmärkten

"Wir können nichts mehr daran ändern, dass am Tag der Kanzlerwahl von Olaf Scholz die Zahlen dramatisch hoch sein werden", sagte Montgomery. Er forderte eine strikte Reduzierung der Kontakte und bundesweit das Schließen der Weihnachtsmärkte, um die Infektionskurve wieder zu senken.

"Es bringt nichts, die Weihnachtsmärkte in der einen Region zu verbieten, wenn die Leute dann in eine andere fahren, wo sie noch geöffnet sind", sagte Montgomery. Länder und Kommunen sollten zudem zu Silvester größere Feiern, Feuerwerk und private Böllerei verbieten. "Das verhindert nicht nur Ansteckungen, sondern entlastet auch die Notfallambulanzen."

Lauterbach zu Omicron: ein "riesiges Problem"

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte in den ARD-Tagesthemen, wenn die möglicherweise gefährliche Variante auch Deutschland erreichen würde, dann wäre das ein riesiges Problem. "Denn es ist nichts schlimmer, als eine besonders gefährliche Variante in eine laufende Welle hineinzubekommen." Die Variante scheine für Geimpfte und Ungeimpfte gefährlich zu sein.

Neue Corona-Variante: Sorge um Impfschutz

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC hat insbesondere wegen möglicher Auswirkungen von Omicron auf den Impfschutz Bedenken. B.1.1.529 sei die am stärksten abweichende Variante, die bislang während der Pandemie in umfassenden Zahlen entdeckt worden sei, teilte die in Stockholm ansässige Behörde am späten Freitagabend in einer Einschätzung zur Bedrohungslage durch die neue Virus-Variante mit. Dies wecke ernsthafte Sorgen, dass sie die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte.

WHO beurteilt Omicron als "besorgniserregend"

Zuvor hatte die WHO die neue Virus-Variante als "besorgniserregend" eingestuft. Wegen der vielen Mutationen könne sie besonders leicht übertragbar sein. Fast 100 Sequenzen der Variante sind Berichten zufolge bislang bekannt.

Laut ECDC gibt es zwar noch größere Unsicherheiten hinsichtlich der Übertragbarkeit, der Wirksamkeit der Impfstoffe und des Wiederansteckungsrisikos. Dennoch hält die Behörde die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Einschleppung und Verbreitung der Variante im Europäischen Wirtschaftsraum für hoch.

ECDC verweist auf AHA-Regeln

Deshalb sei ein vorsorglicher Ansatz wichtig. Das ECDC rät dringend zur verstärkten Umsetzung von nicht-pharmazeutischen Interventionen: zum Beispiel Abstand halten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Reisen von und in betroffene Gebiete sollten vermieden werden. "Zu diesem Zeitpunkt müssen wir basierend auf unseren Erfahrungen mit vorherigen Varianten proaktiv sein und vorsorglich Maßnahmen umsetzen, um Zeit zu gewinnen, bis wir mehr Erkenntnisse gewinnen", erklärte die ECDC-Direktorin Andrea Ammon.

Kommen Reiseeinschränkungen zu spät?

Die Bundesregierung hat bereits reagiert und beschränkt von Sonntag an die Einreise aus Südafrika und sieben weiteren afrikanischen Ländern. Auch andere EU-Länder wie Dänemark und Italien haben Reisebeschränkungen verhängt. Doch die neue Variante wurde bis Freitag bereits in Belgien, Hongkong und Israel nachgewiesen. Auch in den Niederlanden sind die Behörden alarmiert.

Dutzende Corona-Infizierte in Amsterdam

Dutzende aus Südafrika in Amsterdam gelandete Passagiere sollen mit dem Coronavirus infiziert sein. Es sei allerdings noch nicht geklärt, ob es sich dabei um die neue Virusvariante B.1.1.529 handele, zitierte die Zeitung "De Telegraaf" die Gesundheitsbehörden. Das sollten Folgeuntersuchungen des Erasmus Medical Centre in Rotterdam zeigen. Am Freitagvormittag waren zwei Flugzeuge der Gesellschaft KLM mit rund 600 Menschen an Bord auf dem Airport Schipohl gelandet. Die Maschinen waren in Kapstadt und Johannesburg gestartet.

Ein Sprecher des Gesundheitsamt sagte der Zeitung zufolge, es lägen mittlerweile 110 Ergebnisse vor. Davon seien 15 Ergebnisse positiv und 95 Ergebnisse negativ. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse werde eine Rate von 13,6 Prozent angenommen. Das bedeute, dass man mit 85 positiven Fällen rechnen müsse.

Infizierte in Isolationshotel

Die infizierten Personen würden in einem bewachten Isolationshotel untergebracht, hieß es weiter. Wer ein negatives Testergebnis erhalte, dürfe den Flughafen verlassen, müsse aber fünf Tage lang in häusliche Quarantäne und sich nach fünf Tagen erneut testen lassen. Reisende mit einem positiven Testergebnis würden mindestens sieben Tage in dem Hotel bleiben, wenn sie Beschwerden hätten, und fünf Tage, wenn sie keine Beschwerden hätten.

Wie andere Länder auch hatten die Niederlande wegen des Aufkommens der neuen Virusvariante ein Landeverbot für Flüge aus dem südlichen Afrika verhängen. Dieses galt ab Freitag, 12.00 Uhr. Passagiere, die aus der Region noch unterwegs waren, mussten sich nach Ankunft auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol testen lassen und anschließend in Quarantäne begeben.