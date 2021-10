Gemeinsam für die Region: Allgäu GmbH feiert Jubiläum

Unternehmer, Politiker , Landkreise, Städte und Interessensvertreter aus der ganzen Region schließen sich zusammen, treten gemeinsam unter einem Namen und einer Marke auf und bringen die Region so als Wirtschafts- und Tourismusstandort voran – das ist die Idee hinter der Allgäu GmbH.

Allgäu-Logo inzwischen überall präsent

Am deutlichsten erkennbar wird das durch das Allgäu-Logo: Das blaue Quadrat mit dem weißen Allgäu-Schriftzug ist inzwischen nicht nur in vielen Orten im Allgäu präsent, sondern prangt auch auf Briefköpfen von Gemeinden und Unternehmen, auf tausenden Produkten, Prospekten und Broschüren und ist auch bei großen Sportveranstaltungen immer zu sehen.

Das Allgäu als Marke

Die Allgäu GmbH hat die Region über Deutschland hinaus als Tourismusziel und auch als attraktiven Ort zum Leben und Arbeiten bekannter gemacht. Zu den Meilensteinen ihrer Arbeit in den vergangenen zehn Jahren gehören laut der Gesellschaft neben dem Aufbau der europäisch geschützten Marke Allgäu unter anderem auch Tourismus-Großprojekte wie die "Wandertrilogie Allgäu" mit einem fast 900 Kilometer langen Wegenetz, die "Radrunde Allgäu" mit 450 Kilometern Strecke oder der Aufbau des digitalen Gründerzentrums "Allgäu Digital".

Kirchturmdenken in der Region überwinden

Der Grundstein für die Allgäu GmbH wurde schon 1995 gelegt: Damals schlossen sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen und gründeten die so genannte "Allgäu Initiative". Sie sollte helfen, das Kirchturmdenken in der Region zu überwinden, die Allgäuer Interessen zu bündeln und die Region als Wirtschaftsstandort insgesamt voranzubringen.

Gründung der Allgäu GmbH 2010

Durch die Fusion der "Allgäu Initiative" mit der damals nur für den Tourismus zuständigen "Allgäu Marketing GmbH" im Jahr 2010 entstand die "Allgäu GmbH". Laut der Gesellschaft war es bis dahin keiner anderen Region in Deutschland gelungen, so viele verantwortliche Entscheidungsträger aus allen Bereichen der Gesellschaft zusammenzuführen.

Themen reichen von Bildung bis Pflege

Heute kümmert sich die Allgäu GmbH neben der Vermarktung des Standorts in Wirtschaft und Tourismus auch um die Vernetzung aller Akteure in der Region. Sie betreut Projekte aus verschiedensten Bereichen – von Bildung über Verkehrsinfrastruktur oder Konversion bis hin zur Fachkräftegewinnung in der Pflege.

Erfolg kann sich sehen lassen

Laut der Allgäu GmbH ist das Allgäu inzwischen "eine der erfolgreichsten ländlichen Wirtschaftsregionen Deutschlands mit hoher Umwelt- und Lebensqualität" und zählt zu den fünf erfolgreichsten Tourismusregionen bundesweit. Ein Teil davon geht sicherlich auch auf das Konto der Gesellschaft.

Kritik am ständigen Wachstum

Der Erfolg der Allgäu GmbH als Marketinggesellschaft ist allerdings gerade im Bereich Tourismus nicht ganz unumstritten: So hat sich die Zahl der Gästeankünfte zwischen 1995 und 2019 auf über vier Millionen mehr als verdoppelt. Auch die Zahl der Übernachtungen stieg kontinuierlich an. Angesichts des zunehmenden Drucks durch immer mehr Gäste mehren sich in der Region die Stimmen, die fordern, den Fokus mehr auf Nachhaltigkeit zu legen statt auf kontinuierliches Wachstum.

Besucherlenkung und naturnaher Tourismus

Simone Zehnpfennig, Pressesprecherin der Allgäu GmbH, verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass das Unternehmen seit Jahren sehr stark auf Projekte zur Besucherlenkung und die Vermarktung des naturnahen Tourismus setze.

Große Aufgaben für die Zukunft

Für die Zukunft sieht die Gesellschaft ihre Aufgaben neben den bestehenden Themen vor allem in den Bereichen bezahlbarer Wohnraum, Verringerung des Flächenverbrauchs, Mobilität und Pflege. Unter anderem arbeitet die Allgäu GmbH derzeit an einem Mobilitätskonzept für die gesamte Region. Am Ende soll es neben intelligenten Parkleit- und Besucherlenkungssystemen auch ein einheitliches Ticket geben für alle öffentlichen Verkehrsmittel im Allgäu – von Bus und Bahn bis hin zur Bergbahn. Auch das gehört zu den vielfältigen, selbstgewählten Aufgaben der Allgäu GmbH.