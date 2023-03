Gelten Corona-Masken bei Demos jetzt als Vermummung?

Vom Gebot zum Verbot? Es ist noch nicht allzu lange her, da war das Tragen von Corona-Masken in vielen Fällen Pflicht - selbst unter freiem Himmel. Mit der Aufhebung der Maskenpflicht Anfang März ergibt sich eine absurde Situation: Fällt das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes jetzt unter das Vermummungsverbot, weil dabei große Teile des Gesichts verdeckt werden? Im benachbarten Österreich sorgte diese Frage kürzlich für viel Aufruhr in den sozialen Netzwerken. In Bayern scheint die Situation entspannter - aber auch weniger eindeutig.

Wirbel in Österreich: Sind Masken jetzt verboten?

In Österreich gilt seit Oktober 2017 ein strenges Verbot des Gesichtsverhüllens, in die Wege gebracht von der Regierung unter dem damaligen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Das umgangssprachlich als "Burka-Verbot" bekannte Gesetz stellt das "Verhüllen oder Verbergen der Gesichtszüge" in der Öffentlichkeit unter Strafe. Wer eine Corona-Maske richtig trägt (also nicht baumelnd unter dem Kinn oder der Nase), bei dem ist nur noch die Augenpartie erkennbar, streng genommen werden die Gesichtszüge also verhüllt. Es scheint absurd: Sind Masken in der Öffentlichkeit seit der Abschaffung der Maskenpflicht strafbar?

Nachdem mehrere Medien über den scheinbaren Widerspruch berichtet hatten, meldete sich der österreichische Gesundheitsminister Johannes Rauch bei Twitter zu Wort: Das Tragen von Masken stelle keinen Verstoß gegen das Vermummungsverbot dar, erklärte er. "Wer freiwillig Maske trägt, schützt sich und andere." Das Innenministerium arbeite an einer Klarstellung.