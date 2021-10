Gegen hohe Energiepreise: Wärmepumpen und Solartechnik

Zufrieden sitzt Reinhard Kuhn an seinem Holztisch im Wohnzimmer. In seinem neuen Haus in Burgthann (Landkreis Nürnberger Land) fühlt er sich pudelwohl. Zugegeben, es sieht ungewöhnlich eckig aus, wie eine liegende Schuhschachtel. An der Südseite eine riesige Fensterfront, an der Nordseite nur Beton.

Ein Öko-Energie-Haus für den Ruhestand

Das, was dieses Haus so besonders macht, steckt aber in der Erde und auf dem Dach. Eine Wärmepumpe heizt, eine Photovoltaik-Anlage liefert Strom. Aus Sicht von Reinhard Kuhn ist das eine ideale Kombination. "Es ist natürlich eine Kosten-Nutzen-Frage, aber es macht durchaus Sinn, wenn man möglichst autark ist", findet er.

Reinhard Kuhn ist nicht nur Hausherr, sondern auch ein Mann vom Fach. Erst kürzlich hat er seine Heizungs- und Sanitärfirma an seine beiden Söhne übergeben. Bisher lebten Reinhard Kuhn und seine Frau in einer Wohnung über der Firma. Für den Ruhestand aber wollten sie Abstand und bauten sich ein neues Haus – eines, in dem alles so ist, wie es der Handwerker Kuhn auch vielen seiner Kunden empfohlen hat: Ökologisch, nachhaltig und gespeist aus alternativen Energiequellen.

Wärmepumpe: Der Staat zahlt dazu

Ganz autark ist das Haus der Kuhns nicht. Das wäre zu teuer, sagt auch Wärmepumpen-Experte Marek Miara, der unter anderem für das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg arbeitet. "Eine komplette Autarkie zu erreichen, ist wahnsinnig teuer, weil ich in jeder Minute des Jahres autark sein muss", erklärt Miara. "Da brauche ich Backup-Systeme und unterschiedliche technische Lösungen, um das wirklich zu garantieren."

Besser sei es, mit einer Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaik eine Fast-Autarkie zu erreichen – so wie es die Kuhns mit ihrem Haus in Burgthann vormachen. Viel Strom müssen sie nicht zukaufen, die Wärme machen sie selbst. Strom- und Heizkosten sind daher extrem niedrig. Die Investition am Anfang war teurer. Aber es gibt Unterstützung vom Staat, sagt Reinhard Kuhn. Zwischen 35 und 50 Prozent Zuschuss gebe es. Wichtig sei, diesen Zuschuss zu beantragen, bevor der Auftrag vergeben werde.

Im Mini-Keller steht der Speicher für die Photovoltaik-Anlage

Ein Teil der Wärmepumpe liegt unter dem Rasen im Garten der Kuhns. In 1,50 Meter Tiefe steckt ein Erdkollektor. Der nimmt die Erdwärme auf, die zwischen acht und zehn Grad liegt, je nach Jahreszeit. Die so aufgenommene Wärme wird über Leitungen weitertransportiert, durch die ein Sole-Trägermedium fließt, und landet in einem kleinen Kellerraum unter der Garage. Von dort wird die Wärme zur Wärmepumpe im Haus transportiert.

In dem Kellerraum steht aber auch ein hoher Kunststoffturm, eine Art Batterie. "Das ist der Stromspeicher für die Photovoltaik-Anlage", erklärt Reinhard Kuhn. Etwa ein Drittel des Stroms, den die Sonnenkollektoren auf dem Dach erzeugen, könne darin gespeichert werden.