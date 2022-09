Artikel mit Audio-Inhalten

Für mehr Toleranz: Interkulturelle Wochen beginnen in Ansbach

Einander begegnen, andere Kulturen kennenlernen, Toleranz fördern: Das alles wollen die Interkulturellen Wochen in vielen Städten in Deutschland ermöglichen. In Ansbach beginnen sie heute mit einem umfangreichen Programm, etwa Comedy oder Erzählcafé.