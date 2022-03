Südturm des Münchner Doms nach zehn Jahren wieder geöffnet

Nach zehn Jahren ist der umfassend renovierte Südturm des Münchner Liebfrauendoms ab Dienstag wieder für Besucher geöffnet. Neu ist auch ein interaktives Medienangebot mit Wissenswertem zur Kirche und den beiden markanten, fast 100 Meter hohen Türmen.

Höchster Punkt der Münchner Innenstadt

Der Liebfrauendom ist das Wahrzeichen der Stadt München und gilt als Touristenmagnet. Aber auch viele Einheimische zieht es regelmäßig in die Frauenkirche, wie der Dom im Volksmund meist genannt wird.

Jetzt können Besucher dort auch wieder ganz nach oben. Über eine Wendeltreppe mit 86 Stufen und dann mit dem Aufzug kommen sie in die neu gestaltete Turmstube – den höchsten begehbaren Punkt der Münchner Innenstadt.

Frauenkirche mit 16 Fenstern und Blick bis in die Alpen

In einer Höhe von etwa 80 Metern bieten 16 Fenster nach allen Seiten einen einzigartigen Blick über die Stadt und bei klarer Sicht bis in die Alpen. Acht Bildschirme liefern dazu per Touchscreen Informationen zu den Gebäuden der Umgebung. Aus allernächster Nähe kann man die Spitze des Nordturms anschauen.