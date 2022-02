Frau erleidet Gasvergiftung - Rettung in letzter Minute

Gerade noch rechtzeitig ist eine Frau in Straßkirchen im Landkreis Straubing-Bogen vor einer tödlichen Gasvergiftung gerettet worden. Sie war zuhause zusammengebrochen.

Frau setzt noch Notruf ab – ihr Glück

Die 64-Jährige hatte laut Polizei am Freitag einen Notruf abgesetzt und um medizinische Hilfe gebeten, weil sie sich nicht wohlfühlte. Die Rettungskräfte fanden die Frau kurze Zeit später bewusstlos in ihrem Haus. Die Kohlenmonoxid-Melder (CO/CO2-Melder) der Retter schlugen Alarm, weshalb sich sofort der Verdacht aufdrängte, dass die Frau an einer akuten Gasvergiftung litt.

Polizei geht von defekter Heizung aus

Die 64-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und ist inzwischen außer Lebensgefahr, so die Polizei. Die genaue Ursache des Gasaustritts wird noch ermittelt. Vermutlich liegt ein technischer Defekt an der Heizungsanlage vor.