Fränkischer Whisky als Retter in der Not

Whisky frisch vom Fass – Georg Kugler und sein Team packen zwei besondere Sorten Elch-Whisky in den Transporter. Den sogenannten "Torf vom Dorf" und einen Whisky, gereift in einem Bourbon-Fass. Die Fässer mit dem Elch im Eichenboden haben bei dem Feuer vor einem Jahr zum Glück nichts abbekommen. Und so kann der Braumeister und Whiskybrenner seine erlesenen Tropfen auf der Whiskymesse "Village" in Nürnberg präsentieren.

"Wir haben ja viele Kunden und Freunde auch vom ältesten Whisky-Club in Deutschland, vom Highland Circle", die haben ihn von Anfang an begleitet und auch immer wieder beraten. "Und ich denke, wir haben einen guten Whisky nach schottischem Vorbild aber mit einem eigenen Charakter", erklärt der Franke mit ein wenig Stolz.