Forschungsprojekt lässt Drohnen im Kampf gegen Misteln steigen

Ein leises Surren liegt in der Luft über dem Lorenzer Reichswald, als Piloten der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) Freising die Baumwipfel mit ihren ferngesteuerten Drohnen abfliegen. Sie machen hochauflösende Aufnahmen der Kiefernkronen – und von den Misteln, die in vielen von ihnen wachsen. "Der Kiefer geht es schlecht", sagt LWF-Präsident Peter Pröbstle: Trockenheit und Klimaerwärmung setzen der Baumart zu, außerdem Borkenkäfer, Pilze und andere Schädlinge – und zunehmend eben auch die Misteln. Der Halbschmarotzer betreibe zwar selbst Photosynthese, bohre allerdings die Kiefern an und sauge ihnen das Wasser weg, beschreibt er die Lebensweise der Kiefernmistel. Was Zusatzstress für die ohnehin geplagten Bäume bedeute.

Kiefer wächst besonders in Nordbayern

Gerade für die Wälder im Norden Bayerns könnte das unangenehme Folgen haben: Hier ist die Kiefer besonders verbreitet. Die zweitwichtigste Nadelbaumart Bayerns macht 17 Prozent der Waldflächen im Freistaat aus. In Mittelfranken sind es 45 Prozent, beschreibt Pröbstle. Im Zuständigkeitsgebiet von Johannes Wurm, dem Forstbetriebsleiter des Forstbetriebs Nürnberg der Bayerischen Staatsforsten, sogar zwei Drittel. Auch er berichtet von einer dramatischen Zunahme des Mistelbefalls. "Die genauen Auswirkungen sind aber bislang nur im Grundsatz abschätzbar", so Wurm.

Ausbreitungsmuster im Blick

Genau dort setzt nun das Projekt WaKieBY an: An mehreren Stellen in Nordbayern – in Mittelfranken, Oberfranken und der Oberpfalz – wollen die Fachleute dabei untersuchen, wie es den befallenen Kiefern geht und ob sich Ausbreitungsmuster bei den Misteln erkennen lassen. Eine Schlüsselrolle spielen dabei die Drohnenaufnahmen: "Wir haben in Voruntersuchungen festgestellt, dass man zwar von unten häufig große Misteln erkennt, aber gerade die kleinen sind schlecht erkennbar. Und dementsprechend ist der Blick von oben sehr, sehr wertvoll. Da kriegen wir neue Erkenntnisse", beschreibt Projektleiter Hans-Joachim Klemmt. Zusätzlich können per Drohne Proben aus den Baumkronen genommen werden – zur Genanalyse und um herauszufinden, ob bestimmte Kiefern anfälliger sind für die Misteln als andere. Denn bei besonders vitalen Bäumen hat die Mistel weniger Chancen, sich einzunisten.