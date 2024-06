Flucht vor dem Krieg: Junger Ukrainer findet Trost im Tanz

Mit großen Bewegungen tanzt Bohdan Slipchenko durch den Raum. Er stößt sich vom Boden ab, überschlägt sich und landet wieder sicher auf seinen Füßen. Wenn er tanzt, so sagt der 18-Jährige, sei er in Gedanken immer in seiner ukrainischen Heimat. "Ich bin eigentlich rund um die Uhr mit dem Kopf in der Ukraine, weil dort jede Minute etwas passieren kann. Es ist auch schwer, hier allein zu sein", erzählt er in der Pause. Vor knapp zwei Jahren kam er als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aus seiner Heimat Kramatorsk im Osten der Ukraine nach Franken und wohnt seitdem in Bamberg.

Tanzen begleitet Bohdan sein ganzes Leben

Schon als Kind stand Bohdan Slipchenko auf der Bühne. Er trat bei Festen auf und zeigte seiner Familie sein Talent. Meistens allein, denn nur so könne er seine ganzen Emotionen zeigen, sagt er. "Wenn ich mit einer Gruppe auftrete, sind die richtigen Bewegungen viel wichtiger als die Emotionen, aber allein kann ich einfach ich selbst sein", schwärmt er und fasst sich an die Brust. Auf der Bühne zeigt er sich verletzlich. Er holt sein Innerstes nach außen und verwandelt seine Emotionen in Bewegungen. Immer an seiner Seite ist Tanzlehrerin Dany Rüger.

Aus Tanzlehrerin wurde Freundin

Vor zwei Jahren kam Bohdan in Danys Tanzstudio nach Bamberg. Damals sprach er kaum ein Wort Deutsch. Heute ist sie für ihn zu einer engen Bezugsperson geworden. Zwischen den beiden ist eine tiefe Freundschaft entstanden. Bohdans Förderung ist für Dany daher eine persönliche Angelegenheit. "Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war mir sofort klar, dass er noch ganz weit kommen wird. Er hat so eine besondere Ausstrahlung, deswegen habe ich ihn auch sehr gerne gefördert", sagt sie.

Bereits im Januar hat der BR über den außergewöhnlichen Tänzer berichtet. Damals hatte ein Münchner Tanzverein den Beitrag gesehen und Bohdan zu einem Tanzwettbewerb eingeladen. Dort gewann er in seiner Kategorie "Solo Male Jazz Show Dance" den ersten Preis und qualifizierte sich gleichzeitig für den World Dance Contest Danza Mundial in Venlo, Niederlande. Ein internationaler Tanzwettbewerb, bei dem Tänzer in verschiedenen Altersklassen und Stilrichtungen gegeneinander antreten. Bohdan wird für die Ukraine ins Rennen gehen. Eine große Ehre, wie er selbst sagt. "Ich bin natürlich sehr aufgeregt. Ich muss mich vor allem mental gut vorbereiten. Wenn ich emotional bei mir bin, dann kann ich auch so tanzen wie ich mich fühle", erklärt er.

Beim Tanzen zeigt Bohdan seine Persönlichkeit

Heute trainieren sie das letzte Mal gemeinsam vor dem World Dance Contest. Trainerin Dany klopft Bohdan noch ein paar Fusseln von der Hose, immerhin soll bei seinem Auftritt in knapp zwei Wochen alles perfekt sein. Deswegen feilen sie heute an den letzten Details. "Ich kann ihm zwar die Technik vermitteln, aber das, was ihn ausmacht, seine Persönlichkeit, das hat er schon aus der Ukraine mitgebracht", sagt die Tanzlehrerin über ihren Schützling. Sie wird ihn auf der Reise in die Niederlande begleiten.

Die Choreografie für den Wettbewerb hat sich Bohdan selbst ausgedacht. Über eine mögliche Platzierung möchte er noch nicht nachdenken. Das Tanzen steht im Vordergrund. Für ihn und für seine Heimat Ukraine.