Sportkletterin Nasim Eshqi: "Ein Privileg, dass ich noch lebe"

Der 21st Century Adventurer Award geht in diesem Jahr an die iranische Sportkletterin Nasim Eshqi. Die Sportlerin und Frauenrechts-Aktivistin will die Aufmerksamkeit nutzen, um auf die Probleme in ihrem Heimatland Iran hinzuweisen.