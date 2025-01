Flucht aus Bezirkskrankenhaus: Letzter von vier Tätern zurück

Im August vergangenen Jahres sind vier Patienten aus dem forensischen Bezirkskrankenhaus Lerchenhaid in Straubing geflohen, nachdem sie gewaltsam die Öffnung der Pforte erzwungen hatten. Sie waren mehrere Wochen auf der Flucht.

Am vergangenen Freitag wurde jetzt der noch letzte Flüchtige aus der Türkei nach Deutschland abgeschoben, wie die Staatsanwaltschaft Regensburg heute (Dienstag, 28.01.) mitteilt. Somit sind sämtliche Beschuldigten wieder in deutscher Haft.

Rückblick: Todesdrohungen an der Pforte

Im August vergangenen Jahres gelang den vier verurteilten Straftätern die Flucht aus dem BKH Lerchenhaid in Straubing. Die vier sollen einen Mitarbeiter unter Todesdrohungen erpresst haben, die Pforte zu öffnen. Dabei wendeten sie auch Gewalt an: Der Klinikmitarbeiter wurde verletzt. Mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung und mit nationalen sowie europäischen Haftbefehlen konnten bis Anfang September vergangenen Jahres alle vier Flüchtigen in Österreich beziehungsweise der Türkei festgenommen und dann teilweise bereits nach Deutschland überstellt werden, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Juristischer Widerstand ohne Erfolg

Die Regensburger Behörde und die Kriminalpolizei Straubing ermitteln wegen des dringenden Verdachts der Geiselnahme und der gefährlichen Körperverletzung. Am vergangenen Freitag wurde nun der letzte Flüchtige, ein 28-jähriger Kosovare, nach Deutschland geflogen. Er hatte sich in mehreren Verfahren in der Türkei gegen seine Auslieferung nach Deutschland gewehrt. Letztendlich verlor er die Verfahren. Er sitzt jetzt wieder in einem bayerischen Gefängnis.

Internationale Zusammenarbeit

An der Fahndung waren neben dem Polizeipräsidium Niederbayern und der Staatsanwaltschaft Regensburg unter anderem die Zielfahndung des Bayerischen Landeskriminalamts, Verbindungsbeamte des Bundeskriminalamts in der Türkei sowie verschiedene österreichische und türkische Polizei- und Justizbehörden beteiligt gewesen, so die Regensburger Staatsanwaltschaft.