Nach Flucht aus BKH Straubing: Polizei durchsucht Wohnungen

Nachdem Mitte August vier Insassen aus dem BKH Lerchenhaid in Straubing geflohen waren, sind nun zwei Wohnungen in Nordrhein-Westfalen durchsucht worden. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Montagnachmittag mitteilte, haben Spezialeinsatzkräfte des Polizeipräsidiums Bochum den Einsatz am vergangenen Wochenende in Witten durchgeführt.

Zuvor soll es Hinweise gegeben haben, dass sich einer der noch drei Flüchtigen dort aufhalten könnte. Der Mann wurde allerdings nicht gefunden, so die Polizei in einer Mitteilung.

Drei Insassen weiterhin auf der Flucht

Die Polizei sucht immer noch mit Hochdruck nach den Männern im Alter von 27, 28 und 31 Jahren, die am Abend des 17. August aus dem Bezirksklinikum Lerchenhaid, in dem psychisch kranke und suchtkranke Straftäter verwahrt und behandelt werden, geflohen waren. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei würden weiterhin intensiv ermitteln, hieß es.

Die Zahl an Hinweisen aus der Bevölkerung sei zurückgegangen. Die Polizei weist jedoch darauf hin, dass Aussagen von Zeugen oder anderen Hinweisgebern weiterhin aufgenommen und überprüft würden. Auch Videomaterial werde derzeit ausgewertet.

Insassen hatten Mitarbeiter verletzt

Zu viert hatten die als gefährlich eingestuften Männer einen Klinikmitarbeiter angegriffen, bedroht und festgehalten, um die Öffnung der Pforte zu erzwingen. Dabei hätten sie laut Polizei "stumpfe und spitze Gegenstände" verwendet. BR-Informationen zufolge bedrohten die Männer die Pflegekraft mit einer Schere. Der Mitarbeiter habe mittelschwere Verletzungen - vor allem im Gesicht - erlitten und musste behandelt werden.

Bereits wenige Tage nach der Flucht konnte einer der vier Straftäter in Österreich, in der Nähe von Graz, festgenommen werden. Er befindet sich nach wie vor in einer österreichischen Justizvollzugsanstalt, so die Polizei.