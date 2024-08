Flucht aus forensischer Klinik Straubing: Ein Straftäter gefasst

Einer von vier flüchtigen Straftätern aus einer geschlossenen Einrichtung in Niederbayern ist gefasst worden. Österreichische Einsatzkräfte nahmen den Mann am Donnerstagabend in der Steiermark fest, wie die Polizei mitteilte. Der 28-Jährige war zusammen mit drei weiteren Straftätern am 17. August aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing geflohen.

Festnahme ohne Widerstand

Der Entscheidende Hinweis kam aus der österreichischen Bevölkerung, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark. Sie haben schon länger mit den deutschen Behörden zusammengearbeitet bei der Fahndung und der Hinweis war das letzte Puzzlestück, so der Sprecher.

Bei seiner Festnahme habe der Mann keinen Widerstand geleistet, er befinde sich in einer österreichischen Justizvollzugsanstalt, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Regensburg habe eine Überstellung des Beschuldigten nach Deutschland beantragt.

Polizei: Täglich Hinweise aus der Bevölkerung

Der 28-Jährige war zusammen mit drei weiteren Insassen am 17. August aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing (BKH) entkommen. Nach den drei anderen Männern wird weiter per europäischem Haftbefehl gefahndet. Es gingen täglich Hinweise aus der Bevölkerung ein, die geprüft würden.

Geflüchtete gelten als gefährlich

Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln gegen die vier Männer wegen Verdachts auf Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung. Sie sind laut Polizei aufgrund von Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten im Maßregelvollzug des BKH und gelten als gefährlich.

Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, keine Anhalter mitzunehmen und sich verdächtigen Personen nicht zu nähern. Stattdessen sollten sie den Polizeinotruf 110 wählen.

Mit Informationen von dpa