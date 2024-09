Letzte flüchtige Straftäter aus BKH Straubing gefasst

Am 17. August waren vier Straftäter aus dem Bezirkskrankenhaus (BKH) Lerchenhaid bei Straubing geflohen. Zwei von ihnen konnten in Österreich festgenommen werden, die anderen beiden, ein 27- und ein 31-Jähriger, wurden nach Polizeiangaben vom Samstag in der Türkei erwischt. Sie seien dort bereits am 30. August aufgegriffen worden.

Ein Straftäter bereits nach Deutschland abgeschoben

Einer der Männer sei in einem Migrationszentrum in der Stadt Edirne im bulgarisch-griechisch-türkischen Dreiländereck aufgefallen, teilte die Polizei weiter mit. Bei der Überprüfung habe sich herausgestellt, dass es sich um einen der aus Straubing geflohenen und mit Haftbefehl gesuchten Männer handelte. Er sei in Begleitung eines weiteren Mannes gewesen, der dann als der vierte Flüchtige identifiziert worden sei, hieß es.

Einer der beiden, ein 31 Jahre alter Bosnier, sei am Samstagvormittag nach Deutschland abgeschoben und in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Bei dem zweiten Mann, einem 27 Jahre alten Kosovaren, werde die Abschiebung nach Deutschland noch geprüft, teilte die Polizei mit.

Häftling verübt nach Flucht weitere Straftaten

Wie zuletzt bekannt wurde, hatte einer der in Österreich festgenommenen Männer auf seiner Flucht weitere Straftaten in Österreich begangen. Bei den Straftaten soll es sich unter anderem um Automatenaufbrüche handeln. Es könne daher sein, dass der Beschuldigte zunächst eine Strafe in Österreich verbüßen muss und erst danach ausgeliefert wird, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher von der Regensburger Staatsanwaltschaft dem BR. Es gebe jedoch die Möglichkeit, den Mann zeitweise auszuliefern: für einen Gerichtsprozess in Deutschland. Im Falle einer Verurteilung wegen Geiselnahme droht den Männern eine Haftstrafe jeweils zwischen fünf und fünfzehn Jahren.

Gewaltsame Flucht aus geschlossener Einrichtung

Der 28-jährige Deutsche wird, genau wie die anderen drei Männer aus der geschlossenen Einrichtung, der Geiselnahme beschuldigt. Die vier verurteilten Straftäter waren am 17. August aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing geflohen. Dabei hatten sie einen Klinikmitarbeiter angegriffen, überwältigt und mit dem Tode bedroht, um die Öffnung einer Pforte zu erzwingen. Der Mitarbeiter überlebte, wurde aber verletzt. Nach der gewaltsamen Flucht der vier Männer zog das BKH in Straubing bereits Konsequenzen: So würden Mitarbeiter Patienten, die als Straftäter untergebracht sind, nur noch zu zweit kontrollieren, wie es hieß.