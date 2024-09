Flucht aus BKH Straubing: Österreich liefert Straftäter aus

Einer der vier Männer, der kürzlich aus einer psychiatrischen Klinik in Straubing geflohen ist und in Österreich gefasst wurde, soll am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Regensburg mitteilte, soll der 28-Jährige zuvor nach Bayern ausgeliefert werden.

Der Mann war am 17. August mit drei weiteren Patienten aus dem Bezirksklinikum Straubing entkommen, wo sie sich im Maßregelvollzug befanden. Die Männer sollen einen Mitarbeiter mit dem Tode bedroht und dadurch die Öffnung der Pforte erzwungen haben. Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln gegen die vier Männer wegen Verdachts auf Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung.

28-Jähriger fünf Tage nach der Flucht bei Graz gefasst

Fünf Tage nach der Flucht wurde der 28-Jährige in der Nähe von Graz gefasst. Am 30. August wurden zwei der geflüchteten Straftäter in der Türkei aufgegriffen. Am 4. September folgte die Festnahme des vierten Mannes ebenfalls nahe Graz in Österreich.

Einer der beiden in der Türkei gefassten Männer ist laut Staatsanwaltschaft bereits nach Deutschland abgeschoben und nach der Vorführung im Amtsgericht Regensburg in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Den Beschuldigten könnten nun Haftstrafen zwischen fünf und 15 Jahren drohen, wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage erklärt hatte.