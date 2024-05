Feuerwehrmann Bruno rettet Hund Bruno aus Baustellenloch

Ein Labrador-Mischling namens Bruno ist auf einer Münchner Baustelle in eine Aussparung gefallen - und von der Feuerwehr unter dem gleichnamigen Gruppenführer daraus gerettet worden. Der Rüde war am späten Freitagabend bei einer Gassirunde zunächst durch ein Loch in einem Bauzaun auf eine Baustelle gelaufen, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Bei einer Entdeckungstour auf der Betondecke des Kellers übersah er demnach im Dunkeln eine etwa drei Meter tiefe Öffnung und fiel hinein.

Hund wurde mit Kran gerettet

Weil der Schacht mit rund 50 Zentimetern Wasser gefüllt war, wurde er bei dem Sturz augenscheinlich nicht verletzt. Eine Treppe gab es den Angaben zufolge nicht und eine Rettung über eine Leiter schied aus - Bruno wiegt rund 40 Kilogramm. Die Feuerwehr hob schließlich mit einem Kran den Hund in einer Gitterbox, in der er mit seinem Geschirr angeleint wurde, aus dem Keller. Der sichtlich mitgenommene Rüde sei dann seiner Familie übergeben worden. Anschließend habe die Feuerwehr vorsorglich die Baustelle gesichert.

Mit Informationen von dpa