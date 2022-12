Feuerwehr von Schonstett tritt doch nicht zurück

Wären die Ehrenamtlichen tatsächlich zurückgetreten, dann hätten die Schonstetter Bürger selbst löschen und die Brandwache übernehmen müssen. So steht es im Bayerischen Feuerwehrgesetz. Unter diesem Damoklesschwert fanden in den letzten Wochen viele ernste Gespräche in Schonstett im Kreis Rosenheim statt.

Kompromisslösung gefunden

Noch im Oktober schienen die Fronten sehr verhärtet, nun aber gibt es eine Lösung. Einstimmig ist der Gemeinderat jetzt dafür, doch eine neues Feuerwehrgerätehaus zu realisieren. Ab Januar soll regelmäßig eine Projektgruppe tagen. Im Gegenzug gibt die Feuerwehr der Gemeinde ein Jahr länger Zeit für die Realisierung des Projekts.

2025 soll das neue Schonstetter Feuerwehrgerätehaus in Betrieb gehen. Feuerwehrkommandant Wolfang Niedermaier zeigte sich nach dem Gemeinderatsbeschluss erleichtert. Er bestätigt, dass die Ehrenamtlichen ansonsten tatsächlich zum Jahreswechsel zurückgetreten wären.

Landesfeuerwehrverband begrüßt den Neubau

Auch der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes, Johann Eitzenberger, begrüßt die Schonstetter Lösung. Es sei immer eine Zusammenarbeit der Verantwortlichen vor Ort – von Gemeinde und Feuerwehr. Mehr Zuschüsse für die Freiwilligen Feuerwehren in Bayern, das sei ein Dauerthema in den Gesprächen mit der Politik, so Eitzenberger – vor allem in einer Zeit, in der alles teurer werde.

Gemeinde plant Spendenaktion

Die Gemeinde Schonstett steht nun vor der Schwierigkeit, den Neubau finanziell stemmen zu müssen. Noch sei die Finanzierung völlig unklar, hieß es in der Sitzung. Die neue Projektgruppe soll sich auch um Fördermittel bemühen. Außerdem kündigte Bürgermeister Paul Dirnecker eine Spendenaktion für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses an. Die Gemeinde sei ohne finanzielle Hilfe von außen nicht in der Lage, den 3,2 Millionen Euro teuren Neubau stemmen zu können, so der Bürgermeister. Im Herbst hatte der Gemeinderat priorisieren müssen und sich für die Kinderbetreuung entschieden, was für Verärgerung bei der Feuerwehr sorgte.

Lange Diskussionen über neues Feuerwehrgerätehaus

Seit 20 Jahren ist in der Gemeinde ein neues Feuerwehrgerätehaus in der Diskussion. Es sei einfach zu eng und bei Einsatzlagen könne es in der Eile zu gefährlichen Situationen kommen, so Kommandant Niedermaier. Des Weiteren gebe es Stolperstellen und Brandschutzprobleme. In der Gemeinderatsitzung betonte Schonstetts Bürgermeister die Wertschätzung gegenüber den Ehrenamtlichen, nicht nur was die Brandeinsätze angeht. Bei vielen Veranstaltungen und Festen seien es die Feuerwehrler, die mithelfen würden und zum Beispiel Straßen absperrten oder Parkplätze zuwiesen. Vielleicht habe das Gremium, also der Gemeinderat, das in den vergangenen Jahren zu wenig gesehen, so Bürgermeister Dirnecker, der seit zwei Jahren im Amt ist.