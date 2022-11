Die Feuerwehrklasse: Der erste Einsatz

Am Ende jeder Ausbildung wartet eine Abschlussprüfung – auch bei den Absolventen der Feuerwehrschule. Max (23), Albina (23) und Christoph (36) haben ein Jahr in Theorie und Praxis gelernt und geübt, was sie für ihr späteres Berufsleben brauchen. Und sie haben, so wie ihre gesamte Feuerwehrklasse, die Prüfung bestanden.

"Leider gehen wir jetzt auseinander. Aber es ist ein gutes Gefühl, jetzt einfach mal den Abschluss geschafft zu haben", sagt Christoph nach der bestandenen Prüfung. Auch Max darf sich über die Urkunde freuen, aber er ist auch ein wenig traurig: "Man ist schon ein bisschen wehmütig, weil man ja doch als Klasse zusammengewachsen ist und jetzt werden wir großflächig über alle Wachen im Stadtgebiet verteilt. Aber ich bin auch froh, dass wir es alle geschafft haben und jetzt endlich starten können mit dem eigentlichen Beruf." Alle Absolventen machen jetzt Praktika auf den verschiedenen Feuerwachen. Christoph lässt sich gleich weiterbilden zum Gruppenführer. Albina und Max werden dagegen auf der Hauptfeuerwache in der Münchner Innenstadt in den Dienst gestellt.

Feuerwehr 24 Stunden jeden Tag einsatzbereit

Die Berufsfeuerwehr München ist jeden Tag im Jahr 24 Stunden einsatzbereit. Die Feuerwehrleute arbeiten in Schichten, diese beginnen jeweils um 7 Uhr morgens und dauern bis zum nächsten Morgen. Im Durchschnitt rückt die Feuerwehr innerhalb einer Schicht sechs Mal aus. Am häufigsten geht der Alarm auf der Hauptfeuerwache los – von hier aus werden die meisten Einsätze im Stadtgebiet geleistet – rund 10.000 im Jahr.

Das historische Gebäude, in dem die Dienststelle untergebracht ist, wurde 1904 fertig gestellt: "Seitdem stehen hier die gleichen Säulen. Die Abplatzungen vom Beton rühren noch von den Pferdekutschen, mit denen früher ausgerückt wurde. Und wir sind halt mitten in der Innenstadt, und das hat einen besonderen Großstadt- Charme. Schon cool", schwärmt Max von seiner neuen Einsatzzentrale. Auch Albina freut sich, dass sie dort zumindest einige weibliche Kolleginnen haben wird: "Ich bin froh, dass ich nicht die einzige Frau bin. Sich mal mit einer Feuerwehrfrau auszutauschen ist schon was anderes. Aber ich arbeite auch gerne mit den Männern zusammen."

Die Nervosität bei den Neulingen steigt

Jetzt heißt es für die beiden Neuen: Warten auf den ersten, richtigen Einsatz und dann mit den erfahrenen Kollegen gemeinsam ausrücken und das anwenden, was sie in ihrer einjährigen Ausbildung gelernt haben. "Man versucht sich das natürlich nicht anmerken zu lassen. Aber so ein bisschen nervös bin ich jetzt schon. Es ist schon nochmal was Anderes auf der Wache als in der Schule," erklärt Max in Kontrovers – Die Story.