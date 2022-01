Lindauer Landrat bittet: Wohnungen an Flüchtlinge vermieten

Flüchtlinge dezentral unterbringen und in kleinen Wohnheiten, das ist das Konzept des Linauer Landrats Elmar Stegmann. Denn das erleichtere die Integration und vermeide Brennpunkte, so Stegman. Deshalb hat der Landrat an Wohnungseigentümer und Gemeinden appelliert, das Landratsamt bei der Suche nach Wohnraum für Asylsuchende zu unterstützen.

Wieder mehr Asylsuchende in Deutschland

Seit einigen Wochen - nicht zuletzt durch die politischen Geschehnisse in Afghanistan - sei wieder ein stärkerer Zulauf Asylsuchender in Deutschland zu verzeichnen. Deshalb benötige der Landkreis wieder neue Unterkünfte, um die zugewiesenen Flüchtlinge angemessen unterbringen zu können. Noch ist der Landkreis laut Stegmann dazu in der Lage, die zugewiesen Flüchtlinge unterzubringen, doch dies könne sich auch schnell ändern.

Auch Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge gesucht

Das Landratsamt suche jedoch nicht nur Wohnungen für Asylbewerber, sondern auch für anerkannte Flüchtlinge. Letztere wohnen oft als sogenannte "Fehlbeleger" in den Unterkünften, da es für sie schwierig ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden.