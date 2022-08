Ferientipp: Interaktive Rätseltour durch Nürnbergs Geschichte

"City&Quest" nennt sich die neue Rätseltour durch Nürnberg. Die Aufschrift ist groß auf die pinkfarbige Rätseltasche gedruckt. Gruppen oder Familien können sich die "City&Quest"-Tasche im Shop des Nürnberger Zukunftsmuseums für einen Tag ausleihen. Darin finden sie die Anleitung zur Tour, den QR-Code zur App und viele kleine Gegenstände, die nötig sind, um die Rätsel zu entschlüsseln. Die Leihgebühr für die Rätseltasche beträgt 45 Euro pro Tag. Die Tasche sollte vorab auf der Webseite der Rätsel-Tour reserviert werden.

Rätsel als Mitmach-Aktionen

Die Idee zu dieser Rätseltour hatte Nadja Pentzlin. Für die Historikerin ist es wichtig, Geschichte möglichst mit allen Sinnen zu erleben. Deshalb hat sie alle Rätsel als Mitmach-Aktionen gestaltet. Alle Gruppenmitglieder sind beim Knobeln gefragt, um die Lösung zu finden. Es sind kniffelige Rätsel an sehenswerten Orten, die zum Entdecken einer Stadt auf neue Weise einladen, so Nadja Pentzlin. "Wichtig ist vor allem der Spaß, die Stadt mit allen Sinnen zu erleben, und der Teamgeist", meint die Historikerin.

Punkte sammeln mit jeder Lösung

Zwölf Stationen mit kreativen Aufgaben gibt es auf der Tour. Zu Beginn des Spiels wird die eine App auf ein Smartphone geladen. Die App leitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Fotos und Informationen sicher durch die Stadt zu den Rätselstationen. Sie bietet auch immer wieder Tipps an, wenn sich die Gruppe an einer Station mit der Entschlüsselung des Rätsels schwertun. Auch die Lösung geben die Teilnehmer in die App ein. Dort erscheint dann eine Punktzahl.

Zertifikat mit Selfie nach der Teilnahme

Die Höhe der Punkte hängt davon ab, wie schnell das Rätsel geknackt wurde, wie viele Fehlversuche es gab oder ob die Teilnehmer Tipps zur Lösung brauchten, die über die App zur Verfügung stehen. Insgesamt können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 3.500 Punkte erhalten, aber nur, wenn alles reibungslos verläuft. Einen Preis bei höchster Punktzahl gibt es für die Teilnehmer nicht. Aber die Rätselgruppe kann sich in ein Ranking in der App eintragen und dann prüfen, wie sie im Vergleich zu bisherigen Teams abgeschnitten hat. Außerdem kann sie am Ende der Tour ein Selfie hochladen und eine E-Mail-Adresse eingeben. Dann erhält sie ein Zertifikat mit dem Gruppenbild und der Auswertung ihrer Rätseltour mit Spielzeit und Punktestand. "Die Rätseltour ist vor allem ein Gemeinschaftserlebnis“, sagt Nadja Pentzlin.

Stadtgeschichte als unterhaltsames Abenteuer

Die App für die "City&Quest"-Tour gibt die Route vor, nicht aber das Tempo. Unterbrechungen oder Pausen sind jederzeit möglich. Die Teilnehmer können daher entspannt dazwischen ein Eis essen, Kaffee trinken oder einfach eine Pause machen. Die Tour ist für Gruppen angelegt. Das Spiel eignet sich für Gruppen, Schulklassen, Familien oder Betriebsausflüge. Ob Zeichen an historischen Fassaden aufspüren, Brunnen entzaubern oder Denkmäler neu vermessen: Das Stadt-Rätselspiel macht Stadtgeschichte zu einem unterhaltsamen Abenteuer. Für zehn Städte hat Nadja Pentzlin solche Touren bereits entwickelt. In Bayern gibt es sie in Nürnberg und Ingolstadt.