Falsche Polizisten durchsuchen Wohnungen in Augsburg

Zwei falsche Polizeibeamte haben am Freitag, 14. Oktober, in Pfersee im Westen von Augsburg mehrere Wohnungen durchsucht. Zuerst klingelten die beiden Männer zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr bei einer Seniorin. Unter einem Vorwand schilderte das Duo der 87-Jährigen, ihre Wohnung durchsuchen zu müssen. Die Frau erkannte den Schwindel zunächst nicht und ließ die Betrüger herein.

Wohnungs-Durchsuchung ohne Beute

Nach der angeblichen polizeilichen Durchsuchung verließ das Duo die Wohnung. Ob die Unbekannten Geld oder Wertsachen gestohlen haben, konnte das Opfer nicht sagen. Auch die Bewohner der weiteren drei durchsuchten Wohnungen wussten nicht, ob etwas mitgenommen wurde. Soweit bekannt, waren die falschen Polizisten im Bereich der Uhlandstraße, der Droste-Hülshoff-Straße und der Siegfried-Aufhäuser-Straße unterwegs.

Beschreibung der falschen Polizisten:

1.Person: über 190 cm groß, dick, kurze dunkle Haare, schwarze Lederjacke, dunkle Hose

2.Person: Etwa 175 cm groß, kurze dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, schwarze Lederjacke, dunkle Hose

Wer hat die beiden falschen Polizisten ebenfalls in Wohnung oder Haus gelassen oder hatte Kontakt zu dem Duo? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 zu melden - unter Telefon 0821/232-2610.

Sind wirklich Polizisten an der Haustür? 110 wählen!

Laut Polizei sollten keine Unbekannten in die Wohnung gelassen werden, auch wenn sie sich als Polizeibeamte ausgeben. Am besten ist es den Notruf der Polizei unter der 110 zu wählen. In diesem Fall kann zweifelsfrei geklärt werden, ob tatsächlich die richtige Polizei vor der Tür steht und wie sich Betroffene verhalten sollen.

Weitere Tipps vor einer Durchsuchung:

Lassen Sie sich den Durchsuchungsbeschluss zeigen. Oft wird Ihnen eine Kopie ausgehändigt. Sonst dürfen Sie eine Kopie anfertigen oder den Beschluss fotografieren.

Bestehen Sie darauf, dass bei der Durchsuchung ein Zeuge dabei ist – zum Beispiel ein Kollege oder ein Freund.

Fordern Sie die Herausgabe einer Liste der Gegenstände, die mitgenommen werden.

Lassen Sie sich den Dienstausweis des leitenden Beamten zeigen und notieren Sie sich den Namen.

So sieht ein Dienstausweis der bayerischen Polizei aus: