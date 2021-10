Faktenfuchs: Darum gibt es so wenige Luftreiniger in Schulen

An den Schulen soll es keinen Lockdown mehr geben – in diesem Punkt sind sich Politik, Lehrerverband, Eltern und Schüler einig. "Voller Präsenzunterricht" lautete die Maxime, die Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) Ende Juli in einem Brief an die Eltern ausgab. "Daher tun wir beim Infektionsschutz an den Schulen alles, was machbar ist, damit die Schülerinnen und Schüler in Bayern auch im Herbst täglich zur Schule gehen können", versprach er den bayerischen Eltern. Und Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) forderte: Im September sollte in jedem Klassenzimmer ein mobiler Lüfter stehen. Doch von einer flächendeckenden Ausstattung aller Schulen mit Luftreinigern ist der Freistaat weit entfernt.

Bayern: Luftreiniger nur in etwa jedem dritten Klassenzimmer

Nur etwa jedes dritte bayerische Klassenzimmer hat bislang einen Luftreiniger bekommen. Alles in allem wurden von den Schulaufwandsträgern, also etwa den Gemeinden oder Landkreisen, Förderanträge für 27.600 Räume (Stand 11.10.2021) beim bayerischen Kultusministerium gestellt, wie dieses dem #Faktenfuchs mitteilte. Dem stehen in Bayern etwa 75.000 Schulklassen gegenüber.

Unmut bei Eltern und Schülern

Derweil steigt die Inzidenz unter Schülern und die Temperaturen draußen fallen. Wenn Schulen wie empfohlen lüften, wird es auch in den Klassenzimmern kälter. Drei Petitionen mit mehr als 100.000 Unterschriften fordern Luftfilter in jedem Klassenzimmer. Und auch in den sozialen Netzwerken diskutieren User, warum so viele Klassenzimmer trotz der bereitstehenden Mittel noch immer nicht mit Luftfiltern ausgestattet sind. Ein User fragt etwa, wie es sein könne, dass Mittel für die Beschaffung von Luftfiltern da seien, sie in den Grundschulen aber fehlten.