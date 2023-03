Fahrräder für 100.000 Euro gestohlen - Polizei ermittelt Bande

In Pfaffenhofen wurden im vergangenen Oktober über ein Dutzend hochwertige Fahrräder aus einem Radlgeschäft gestohlen. Jetzt meldet die Kripo Ingolstadt einen Fahndungserfolg.

Täter stiegen über das Dach ein

In der Nacht vom 11. auf 12. Oktober 2022 hatten sich Einbrecher über das Dach des Fahrradgeschäfts gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum verschafft. Ihre Beute: Über ein Dutzend Fahrräder für rund 100.000 Euro. Dank umfangreicher Ermittlungen und der Feststellungen am Tatort konnte die Kriminalpolizei Ingolstadt vier tatverdächtige Männer aus Moldawien identifizieren, die in Hessen und in Rheinland-Pfalz wohnen.

Fahrräder sind verschwunden

Anfang März durchsuchte die Polizei die Wohnungen der Beschuldigten und stellte Computer und Speichermedien als Beweismittel sicher. Ein 28-Jähriger kam anschließend in Untersuchungshaft, weil er versucht hatte, Beweismittel zu vernichten. Zwei mutmaßliche Bandenmitglieder, 28 und 30 Jahre alt, wurden nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Der vierte Beschuldigte wurde bei der Durchsuchung nicht angetroffen, weil er bereits seit Januar 2023 in Südfrankreich in Untersuchungshaft sitzt. Der 29-Jährige soll dort ebenfalls an einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft beteiligt gewesen sein. Wo sich die Fahrräder befinden, die die Bande im Oktober in Pfaffenhofen gestohlen haben sollen, ist nicht bekannt.