Fahrbahnsanierung A93: Neue Verkehrsführung bis Jahresende

Ab heute (11. September 2021) müssen sich die Autofahrer auf der A93 zwischen dem Autobahndreieck Saalhaupt und Regensburg auf eine neue Verkehrsführung einstellen. Zur Vorbereitung auf die anstehende Fahrbahnsanierung stehen jetzt Arbeiten am Mittelstreifen an, so die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern.

Zufahrten am Dreieck Saalhaupt wieder frei

Dazu werden die bereits verengten Fahrspuren jeweils "nach außen geschwenkt", hieß es. Wichtig: Alle Zufahrten am Dreieck Saalhaupt zwischen der A93 und der B15neu sind wieder offen. Für die Autofahrer, die auf der A93 zwischen Regensburg und dem Dreieck Saalhaupt in Richtung München fahren, muss das Tempo im Bereich der Anschlusstellen auf 60 km/h reduziert werden. Grund: Es gibt hier keine Ausfahrt bzw. Beschleunigungsstreifen.

Mehr Einschränkungen in Richtung München

Wer bei Regensburg Süd oder Bad Abbach auf die Autobahn auffahren will, muss zunächst stoppen. Ansonsten gilt Tempo 80. In Fahrtrichtung Regensburg sind die Einschränkungen geringer. Hier ist die Höchstgeschwindigkeit kontinuierlich auf Tempo 80 beschränkt. Die neue Verkehrsführung bleibt laut Autobahn GmbH des Bundes voraussichtlich bis Jahresende in beide Fahrtrichtungen bestehen.

Fast 40 Jahre alte Autobahn ist ein Flickenteppich

Hintergrund: Der Abschnitt der A 93 zwischen der Anschlussstelle Regensburg-Süd und dem Dreieck Saalhaupt ist rund elf Kilometer lang und wurde im Jahr 1984 für den Verkehr freigegeben. Nachdem die letzten Jahre an der Betonfahrbahn zunehmend Schäden auftreten, die kontinuierlich Reparaturmaßnahmen erfordern, werden die beiden Betonfahrbahnen in den Jahren 2023 und 2025 nacheinander vollständig erneuert. Im Jahr 2024 werden die Entwässerungsanlagen im Mittelstreifen neugebaut. Den Hauptarbeiten vorangestellt sind Vorarbeiten im Jahr 2021 sowie Arbeiten zur baulichen Sicherung der Dammböschungen im Jahr 2022.