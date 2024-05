Faeser in Waidhaus: Grenzkontrollen während der EM und danach?

Seit Oktober gibt es an der Grenze zu Tschechien wieder stationäre Grenzkontrollen, um illegale Einreisen und Schleuser zu stoppen. Die Kontrollen gelten derzeit bis 15. Juni, also bis zur Fußball-Europameisterschaft. Auch während des Sport-Großereignisses und danach muss mit Überprüfungen an der Grenze zu Tschechien gerechnet werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist dazu am Nachmittag gegen 16 Uhr in Waidhaus zu Gast.

Während EM: Fokus auf Hooligans, Extremisten und Islamisten

Faeser wird an der Kontrollstelle der A6 erwartet. Bereits im März hatte sie angekündigt, dass es auch während der Fußball-Europameisterschaft vorübergehende Grenzkontrollen geben werde - also über den bisher geplanten Zeitraum hinaus. Während der EM soll der Fokus auf der Überprüfung von Einreisen von Hooligans, Extremisten und Islamisten liegen. Ob und was sich damit an den vorübergehenden Grenzkontrollen in Waidhaus verändert, dazu wird sich die Innenministerin heute äußern.