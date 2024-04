Extremismusverdacht: Polizei München ermittelt in 29 Brandfällen

Kurz vor vier Uhr am heutigen Donnerstagmorgen sind vier Fahrzeuge auf einer Baustelle der Stadtwerke in der Nähe des Bayerischen Landtags in München in Flammen aufgegangen. Ein Bagger, zwei Radlader und ein kleiner Lastwagen wurden durch das Feuer völlig zerstört. Die Löscharbeiten dauerten zweieinhalb Stunden.

Hoher Sachschaden, Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus

Nach Angaben der Münchner Stadtwerke werden in der Grünanlage am Isarhochufer gerade Fernwärmeleitungen neu verlegt. An der Stelle soll ein Rettungsschacht für die geplante zweite S-Bahn-Stammstrecke gebaut werden. Der Schaden durch das Feuer wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die weiteren Ermittlungen hat deshalb die Ermittlungsgruppe (EG) "Raute" übernommen.

Serie von Brandanschlägen in München und Oberbayern

Diese Ermittlungsgruppe wurde 2023 beim Münchner Polizeipräsidium nach einer Serie von Brandanschlägen in München und Oberbayern eingerichtet, die immer nach dem selben Muster durchgeführt wurden. Die unbekannten Täter zündeten bevorzugt Baustellenfahrzeuge und Forstmaschinen an, aber auch SUVs, Glasfasertrommeln und Mobilfunkmasten.

Der mit Kosten von 2,5 Millionen Euro bislang schadensträchtigste Fall der Serie war ein Anschlag auf eine im Bau befindliche Geothermieanlage im oberbayerischen Polling. Dort wurden Anfang Oktober 2023 zehn Baumaschinen zerstört. Durch einen angezündeten Kabelschacht war der Zugverkehr auf der Bahnline Tüßling - Mühldorf über Stunden lahm gelegt.

Inzwischen 29 Brandanschläge, mehrere Millionen Euro Gesamtschaden

Wird der aktuelle Fall von Donnerstagmorgen hinzugerechnet, sind bei der "EG Raute" inzwischen 29 Brandanschläge aufgelaufen, bei denen ein extremistischer Hintergrund vermutet wird und Zusammenhänge geprüft werden.

Die Gesamtschäden belaufen sich mittlerweile laut Informationen der Polizei München auf mehrere Millionen Euro. Wer hinter der Serie steckt, konnte bislang trotz intensiver Nachforschungen mit Unterstützung des Landeskriminalamts nicht ermittelt werden.