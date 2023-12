Radlader in München in Flammen – Fortsetzung der Brandserie?

In der Nacht nach Heiligabend ist in München erneut eine Baumaschine abgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde sie kurz nach 2 Uhr nachts von mehreren Anwohnern in Mittersendling angerufen, die wegen lauter Knallgeräusche aufgewacht waren. Ursächlich dafür war ein brennender Radlader, der bereits meterhoch in Flammen stand. Die Knallgeräusche seien auf das Platzen der Reifen zurückzuführen gewesen, heißt es in der Mitteilung der Branddirektion.

Totalschaden des Radladers

Viel ausrichten konnte die Feuerwehr nicht mehr, der Radlader brannte vollständig ab. Die Feuerwehr spricht von einem Totalschaden. Zur Schadenshöhe und der Ursache liegen noch keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Schon über 20 Brandanschläge

Dem ersten Anschein nach könnte es sich wieder um einen Brandanschlag auf eine Baumaschine handeln. Eine Serie von über zwanzig Brandanschlägen auf Infrastrukturanlagen und Baumaschinen in München und Oberbayern beschäftigt seit Monaten Polizei und Justiz. Die Schäden belaufen sich mittlerweile auf mehrere Millionen Euro. Die Täter werden im linksextremen Spektrum vermutet.