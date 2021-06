EU-Regionalförderung bleibt Grenzlandkreisen erhalten

Die Regionalförderung der EU bleibt auch künftig für die ostbayerischen Grenzgebiete zu Tschechien erhalten. Das hat der Weidener Bundestagsabgeordnete Albert Rupprecht (CSU) mitgeteilt. Demnach habe das Bundeswirtschaftsministerium am Montag einem Tausch von Fördergebieten innerhalb Deutschlands zugunsten Ostbayerns zugestimmt.

Starkes Fördergefälle konnte verhindert werden

Die sogenannte GRW-Förderung unterstützt Unternehmen in strukturschwachen Regionen, um Standortnachteile bei Investitionen auszugleichen. In der neuen Förderperiode, die im Jahr 2022 beginnt und bis 2027 dauert, drohte ein großes Fördergefälle zwischen den tschechischen Regionen und den Kommunen und Landkreisen in Oberfranken, der Oberpfalz und Niederbayern.

Die Europaabgeordneten Monika Hohlmeier (CSU), Christian Doleschal (CSU) und Manfred Weber (CSU) setzten sich bei der Europäischen Kommission dafür ein und konnten dieses starke Fördergefälle verhindern.

NRW-Fördergebiet getauscht

Die Anzahl der Fördergebiete in Deutschland wurde daraufhin erhöht. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel könne aber in eng bebauten Innenstadtlagen keine Fördergebiete ausweisen, deshalb habe man dieses Fördergebiet getauscht, so Albert Rupprecht.

Damit erhält der Landkreis Tirschenreuth wieder Höchstfördersätze von 30 Prozent direkt entlang der Grenze. Auf tschechischer Seite, in der Region Karlsbad, werden Unternehmensinvestitionen mit 40 Prozent gefördert. Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab und der Stadt Weiden erhalten Firmen 20 Prozent Förderung bei Investitionen.