Eröffnung von neuem DHL-Paketzentrum in Aschheim

In Aschheim wird am Montag Vormittag das größte Paketverteilzentrum Deutschlands der "Deutsche Post DHL Group" eröffnet. Zur Eröffnung hat sich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt.

40.000 Pakete pro Stunde im Neubau

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist ein Postpaket, das in Oberbayern angeliefert wird, über die Bänder in Aschheim gelaufen. 40.000 Pakete können in dem Neubau pro Stunde verteilt werden, wenn die Anlage im Juni in den Vollbetrieb geht. Mit – wie die Post betont – 500 zusätzlichen tarifgebundenen Arbeitsplätzen. Das alte Paketzentrum ist per Tunnel unter der Straße angebunden ist. So könnten dann in Aschheim in Spitzenzeiten bis zu 72.000 Pakete pro Stunde sortiert werden.

Photovoltaik und Fernwärme

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach bringt einen Teil des Stroms, geheizt wird die Halle mit Fernwärme aus Geothermie.

Laut Post wird das vernetzte Paketzentrum nicht nur für den Großraum München und weite Teile Oberbayerns benötigt. In Anbetracht der steigenden Paketmengen sollen von Aschheim aus auch Kunden in Nachbarländern wie Österreich oder Italien schnell und zuverlässig mit Paketen versorgt werden.