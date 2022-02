Erlangen: Linienbus brennt komplett aus

Was für ein Schreck für die Fahrgäste am frühen Morgen: Im Erlanger Westen hat am Montag ein Linienbus plötzlich angefangen zu brennen. Nach Angaben der Polizei hatte der Bus in der Dechsendorfer Straße auf Höhe des Erlanger Schlachthofs Feuer gefangen. Der Fahrer der Linie 281 habe zunächst Rauchgeruch wahrgenommen und anschließend Flammen im Fahrgastraum entdeckt, so die Polizei. Daraufhin habe er den Bus sofort an der Haltestelle "Schlachthof" angehalten, die 20 Fahrgäste aussteigen lassen und den Notruf verständigt. Verletzt wurde niemand.

Polizei vermutet einen technischen Defekt

Als die alarmierten Feuerwehren vor Ort eintrafen, stand der Bus nach Polizeiangaben in Vollbrand. Den Einsatzkräften sei es gelungen, die Flammen rasch zu löschen. Dennoch wurde der Bus komplett zerstört. Die Hitze des Feuers beschädigte darüber hinaus einige Fenster eines nahen Mehrfamilienhauses. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge führte vermutlich ein technischer Defekt zu dem Feuer. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht, hieß es.

Die Dechsendorfer Straße ist wegen der Bergungsmaßnahmen bis auf weiteres in Richtung Innenstadt für den Fahrzeugverkehr gesperrt.