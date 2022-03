Enger Wohnen: Oberallgäuer lebt in seinem Camper

Christian hat sein Leben "entrümpelt"

Selbst Homeoffice klappt im Camper: Christian Maier arbeitet für eine Oberallgäuer Bergschule und plant internationale Touren. Das geht mit Handy und Laptop auch vom Van aus. Für das Leben und Arbeiten im Camper hat sich der 35-Jährige von allen unnötigen Dingen getrennt. Für ihn hat das etwas Befreiendes. "Bei jedem Mal entrümpeln fühlt man sich ein Stück weit besser. Und wenn man mal das ganze Leben entrümpelt - dann fühlt sich das richtig, richtig frei an", sagt der 35-Jährige.

Wichtig: Nichts hinterlassen

Jeden Tag sucht sich Christian Maier schöne, neue Plätze aus, wo er stehen darf. Er liebt die Nähe zur Natur. Deshalb hinterlässt er auch ganz bewusst nirgendwo seinen Müll: "Alles, was ich im Van habe, bleibt im Van und es wird nichts in der Natur entsorgt." Als einziges hinterlasse er vielleicht Reifenspuren. "Und sonst nix!"

Doch nach einer Sache sehnt sich der 35-Jährige aller Camper-Romantik zum Trotz dann doch: "Nach einer schönen warmen Dusche mit Wasser länger als 20 Sekunden", sagt er und lacht. "Das ist die einzige Sehnsucht, die da vielleicht irgendwann mal rauskommt." Seine Entscheidung, in den Camper zu ziehen, hat Christian Maier aber auch nach vier Monaten noch nicht bereut. Und er will lange noch in "Klaus-Dieter" wohnen.