Elfjähriges Mädchen wird im Kreis Dillingen vermisst

Am Samstagnachmittag war die elfjährige Shalomah Hennigfeld in Eppisburg (Landkreis Dillingen) zu einer Joggingrunde aufgebrochen und nicht zu ihrer Pflegefamilie zurückgekehrt. Wie die Polizei mitteilt, verliefen die noch am Abend eingeleiteten Suchmaßnahmen, zum Beispiel entlang der bekannten Joggingstrecken des Mädchens, erfolglos.

Suche mit Polizei, Feuerwehr und Rettungshunden

Bei der Suche wird die Polizei inzwischen von knapp 100 Kräften der Feuerwehr und der Rettungshundestaffel unterstützt. Das Mädchen war bei seinem Verschwinden mit einer schwarzen Adidas Laufhose, pink-rosa Nike Schuhen und einem weinroten Sport-Top mit Spaghettiträgern bekleidet.

Familiärer Hintergrund?

Die Polizei schließt nicht aus, dass die leiblichen Eltern des Mädchens in Zusammenhang mit dem Verschwinden stehen. Daher hat auch die Kripo Dillingen bereits erste Ermittlungen aufgenommen. Hinweise jeglicher Art nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Tel. 09071/560 entgegen.