Elf Verletzte bei Dachstuhlbrand in Landshut

Vier Schwerverletzte, vier Mittelschwerverletzte und drei Menschen mit leichten Verletzungen – das ist die Bilanz eines Dachstuhlbrandes am Donnerstagnachmittag in Landshut. Die Feuerwehr kämpfte mehrere Stunden gegen die Flammen. Auch in der Nacht wurde noch Brandwache gehalten, heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Landshut.

Erste Löschversuche ergebnislos

Gegen 16.20 Uhr war die Feuerwehr zu einem Haus in der Schützenstraße gerufen worden. Von Weitem war bereits eine schwarze Rauchwolke zu sehen, berichtet ein Sprecher. Schnell wurde klar, dass das Feuer bei Bauarbeiten am Flachdach entstanden war. Die Löschversuche der Arbeiter vor Ort zeigten keinerlei Wirkung. Einige verletzten sich dabei. Sie wurden vor Ort von Sanitätern und Notärzten versorgt und später in Krankenhäuser gebracht.

Zwei Mehrparteienhäuser evakuiert

Als die ersten Feuerwehrleute am Dach eintrafen, hatte sich das Feuer bereits im hölzernen Dachstuhl in alle Richtungen ausgebreitet, wie der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr weiter berichtet. Das Mehrparteienhaus wurde evakuiert. Zudem wurde ein parallel stehendes Gebäude zur Sicherheit geräumt.

Dachstuhl aufgeschnitten, um Löschschaum zu verteilen

Auf dem Dach wurden mit mehreren Rettungs- und Kettensägen zahlreiche Öffnungen in den Dachstuhl geschnitten, um so die Flammenausbreitung aufhalten zu können. Erst mit dem Einsatz von Löschschaum konnten die Flammen schließlich gegen 19.30 Uhr gelöscht werden. Etwa 100 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Brandwache in der Nacht

Neben den Wärmebildkameras der Atemschutztrupps wurde zur Überwachung auch eine Drohne mit Wärmebildkamera eingesetzt. Der Sachschaden ist noch unbekannt. Eine Brandwache kontrollierte das Objekt in der Nacht.