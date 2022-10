Elektrische Heizlüfter: Teurer als Heizen mit Gas

Wer über Verdunsterröhrchen abrechnet, zahlt doppelt

In vielen Mietshäusern werden die Heizkosten immer noch über so genannte Verdunsterröhrchen abgerechnet. Heizkostenverteiler auf Verdunsterbasis gelten zwar nicht als genaueste Methode die verbrauchte Wärme pro Heizkörper zu erfassen, sind aber immer noch die preiswerteste Alternative. Diese Röhrchen registrieren jegliche Wärme im Raum, also auch die Abwärme in der Küche vom Kochen sowie eben elektrische Zusatzheizungen. Wer also Heizlüfter und so weiter benutzt, zahlt hier quasi doppelt.

Infrarot noch die beste Wahl

Alle elektrischen Zusatzheizungen haben ihre Vor- und Nachteile. Infrarot ist tatsächlich, mit etwa 34 Cent pro Stunde Laufzeit, nur halb so teuer wie andere elektrische Varianten. Bei so genannten Infrarot- oder Keramikheizungen, handelt es sich um Strahlungsheizgeräte. Diese übertragen thermische Energie auf feste Körper, ohne dabei die Luft zu erwärmen und arbeiten damit sparsamer. Allerdings sind die Geräte oft fest installiert und wärmen nur die unmittelbare Umgebung. Deshalb werden Infrarotheizungen auch oft unter Kirchenbänken installiert. Ein Vorteil: Infrarotheizungen verändern nicht die Luftfeuchtigkeit im Raum.

Heizlüfter: Nur für kleine Räume geeignet

Bei Heizlüftern wird die Raumluft dagegen sehr schnell trocken. Der Vorteil dieser Geräte ist, dass sie über die Ventilatoren die warme Luft verteilen und dadurch speziell kleine Räume, wie z.B. das Badezimmer, recht schnell spürbar erwärmen können. Für größere Räum sind diese Geräte nicht zu empfehlen. Außerdem können Heizlüfter, wegen des Gebläses auch recht laut werden. Vor allem bei Heizlüftern ist TÜV-geprüfte Sicherheit sehr wichtig. Sie müssen unbedingt freistehen, um Stauwärme zu vermeiden. Eine Überhitzung führt unter Umständen nämlich leicht zu Wohnungsbrände.

Konvektorheizungen: Nutzen die Gesetze der Physik

Hier wird die Wärme durch Konvektion, wie der Name schon sagt, an die Raumluft abgegeben. Es wird dabei der thermisch bedingte Aufstieg von Luftmassen in kalte Schichten genutzt. Kühle Luft strömt von unten in den Heizkörper ein, wird vom Konvektor erwärmt und gibt dann die erwärmte Luft oben an den Raum ab. So entsteht eine Luftzirkulation im Raum. Oft ist ein Ventilator eingebaut, um den Raum effektiver zu erwärmen. Daher brauchen Konvektorheizungen auch viel Strom, wirbeln Staub oder Pollen auf und sind ebenfalls nichts für empfindliche Ohren.

Klassiker: Der Öl-Radiator

Radiatoren sind mobil und durchaus auch geeignet größere Räume zu beheizen. Bei diesen elektrischen Zusatzheizungen wird entweder Öl, Wasser oder auch Gas durch die Rippen des Radiators geführt und dabei erwärmt. Nachteilig ist, dass Radiatoren eher träge sind und es lange dauert, bis sich der Raum erwärmt. Außerdem wird die Wärme nicht durch ein Gebläse effektiv verteilt. Deshalb benutzen viele extra Ventilatoren, was entsprechend zusätzliche Stromkosten verursacht.

Extrem günstig: Die gute alte Heizdecke

Ausgerechnet die klassische Heizdecke empfiehlt Stiftung Warentest als beste und kosten günstige, elektrische Heizalternative. Nur drei Cent kostet hier die Betriebsstunde. Das ist konkurrenzlos günstig, sagt Reiner Metzger von Warentest: „Die hat 100 Watt Leistung, selbst wenn Sie ziemlich weit aufdrehen. Und wenn Sie die Heizdecke unter sich auf dem Sofa haben, über sich noch eine andere Decke, dann ist es da drin kuschelig-warm und Sie brauchen total wenig Strom.“ Was fehlt ist natürlich die Bewegungsfreiheit im Raum, denn der wird nicht mit hochgeheizt. Aber Sie haben es warm und darum geht es ja. Über den Winter verbrauchen Sie dann, beispielsweise beim Fernsehabend und täglichem Gebrauch, mit einer Heizdecke nur 50 Euro Energie.

Zusammengefasst: Gängige elektrische Zusatzheizungen sind bei längeren Betriebszeiten am Ende trotzdem teurer, als beispielsweise mit Gas oder eben auch Öl zu heizen. Und zwar um ein Vielfaches teurer! Das sollte man einfach wissen. Heizen mit Strom lohnt sich nur in einem einzigen Fall. Meist in modernen Gebäuden. Nämlich mit einer elektrischen Wärmepumpe. Aber ob die überhaupt Sinn macht, lässt sich nicht pauschal beantworten, hierfür sind genaue Energiechecks notwendig.

Tatsächlich fürchten die Stromnetzbetreiber, dass zu viele elektrische Zusatzheizungen im Winter 2022/23 – bei zeitgleichem Gebrauch – für eine Überlastung in Wohngebieten sorgen könnten. Weil eben jene für solche Schwankungen nicht ausgelegt sind. Andererseits waren Ausfälle in der Stromversorgung, im bundesweiten Durchschnitt, zuletzt auf den tiefsten Stand seit 14 Jahren. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht diese Ereignisse seit 2006 in einem jährlichen Monitoring.