Eishockey: Augsburger Panther verpflichten Torwart Oskar Östlund

Ein Schwede, der zuletzt in Ungarn gespielt hat, ergänzt ab sofort das Eishockey-Team der Augsburger Panther: Oskar Östlund. Der 29-Jährige feierte seine größten Erfolge in der norwegischen Liga. Aber auch in der DEL kennt man den Torhüter schon.