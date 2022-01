Wintersport-Ticker: DSV-Männer enttäuschen bei der Abfahrt

14.30 Uhr: Biathlon | Lesser verzichtet auf Peking-Generalprobe

Biathlet Erik Lesser wird auf die Olympia-Generalprobe in Antholz (20. bis 23. Januar) verzichten und stattdessen in der Heimat Kraft bei der Familie tanken. "Ich lasse Antholz aus, weil die Rennen nicht mehr relevant sind für unsere Qualifikation", sagte der Routinier. Auch die zusätzliche Belastung mit Wettkämpfen, im Anschluss ein Höhentrainingslager in Südtirol sowie Reisestrapazen hätten eine Rolle gespielt. Auch die Corona-Gefahr habe eine Rolle gespielt, so Lesser.