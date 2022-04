Donauwörth: Ende der Trinkwasser-Chlorung in Sicht

Chlor im Trinkwasser, damit müssen sich Tausende Menschen in und um Donauwörth seit fast zwei Jahren abfinden. In wenigen Monaten wird sich das wohl ändern: Ein neuer Hochbehälter für Trinkwasser soll in Betrieb gehen. Der jetzige ist 130 Jahre alt.