Die oder das Weidach? Kurioser Streit in Füssen und Schwangau

In den beiden Gemeinden gibt es Streit um einen einzigen Buchstaben. Der Fehlt nach Ansicht eines Füssener Stadtrates auf einem Straßenschild. Die Schwangauer Verwaltung sieht das nicht so. Und weil das Straßenschild genau auf der Gemeindegrenze steht, will erstmal keiner nachgeben.

Füssener Stadtrat Magnus Peresson will "Fehler" korrigieren

Das Straßenschild steht schon lange im Füssener Stadtteil Unteres Weidach. Das Problem: "Untere Weidach" steht drauf - also DIE Untere Weidach. Und das ist falsch, sagt Magnus Peresson. Er ist hier geboren und aufgewachsen und weiß es seit seiner Kindheit. Richtig muss es heißen: DAS Untere Weidach. Und Peresson, selbst Stadtrat in Füssen, will, dass dieser Fehler auf dem Straßenschild korrigiert wird. Es sei ihm wichtig, weil es ein uralter Flurname ist, seit Jahrhunderten in Gebrauch. Und was gut ist, müsse man nicht ohne Not ändern.

Schwangau lässt das "S" weg

Magnus Peresson hat sich schon lange hinter das fehlende "S" geklemmt. Er hat bei der Universität Augsburg eine Nachforschung angestellt. Ergebnis: Es heißt DAS Untere Weidach. Der Stadtarchivar von Füssen hat alte Pläne und Unterlagen eingesehen. Ergebnis: Es hieß schon immer DAS Untere Weidach. Dummerweise reicht eine kleines Stück von diesem Füssener Stadtteil über die Gemeindegrenze auf Schwangauer Gebiet. Und die Schwangauer haben auf ihr Straßenschild Untere Weidach geschrieben – ohne das "S".

Die Gemeinde Schwangau hat leider keine Zeit, mit uns darüber zu sprechen. Man will die Sache mal bei Gelegenheit auf die Tagesordnung im Gemeinderat setzen, so steht es in der örtlichen Zeitung. Man betont aber die grundsätzlich gute Zusammenarbeit der beiden Gemeinden. Magnus Peresson will im Füssener Stadtrat nicht locker lassen. Er wärme das dort seit zwei Jahren immer auf, werde von den Kollegen aber immer eher belächelt.

Es soll bleiben wie es ist - sagt ein alter Schwangauer

Beim Spaziergang vor Ort trifft Persson einen Anwohner an der Unteren Weidach Nummer 1 auf Schwangauer Seite, den Helmut Kammerlander. Der hat auch eine klare Meinung: Er wohne jetzt seit 1945 hier und seitdem hat es nix anderes gegeben. Es soll so heißen, wie es immer heißt: Untere Weidach! Und wenn der sich auf den Kopft stellt, sagt Kammerlander und zeigt auf Peresson. Beide müssen lachen. Sie kennen sich seit Kindheitstagen.

Der Füssener will nicht aufgeben

Aber Peresson wird nicht aufgeben. Auch weil er weiß, dass es Füssener gibt, die ihn unterstützen. Letzte Woche als der Artikel in der Allgäuer Zeitung stand, habe er gleich drei Anrufe bekommen, von Weidachern auf Füssener Seite und die hätten gesagt: Gib nicht auf!

So schnell ist keine Lösung in Sicht. Aber die gute Nachricht ist, dass das fehlende "S" auf einem Straßenschild im Füssener Stadtteil Unteres Weidach nicht zu einem größeren Konflikt führen wird.