"Die Bühne gehört uns" – Treffen deutscher Top-Unternehmerinnen

Das Who-is-Who des weiblichen Unternehmertums in Deutschland trifft sich in Bad Kissingen. 200 Frauen werden erwartet, darunter diejenigen Unternehmerinnen, die beim diesjährigen Ranking des Handelsblatts unter die Top 50 gewählt wurden. Eine von ihnen: Christina Diem-Puello. Die 34-Jährige hat gemeinsam mit ihrem Mann Maximilian das Unternehmen "Deutsche Dienstrad" in Schweinfurt gegründet. Ihre Bekanntheit will Diem-Puello jetzt nutzen, Frauen in Führungspositionen eine Stimme zu geben und Mut zu machen. Deshalb hat sie zum Netzwerktreffen nach Bad Kissingen eingeladen.

Female Community Treffen: Austausch und Netzwerk

Ursprünglich wollte Diem-Puello nur die anderen 49 vom Handelsblatt gewählten Frauen einladen. Als der Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU) dann seine Unterstützung zusagte, habe sie gemeinsam mit dessen Geschäftsführerin beschlossen, das Event größer zu machen. "Ich finde, dass wir Frauen uns unbedingt treffen, vernetzen und kennenlernen sollten", sagt Christina Diem-Puello. "Wir werden eines der größten Unternehmerinnen-Events in Deutschland ausrichten." Das Treffen findet am 27. und 28. Oktober im Regentenbau in Bad Kissingen statt.

Das Motto "The Stage is ours" soll Mut machen

"The stage is ours" ist das Motto der beiden Tage. Es gehe darum, die Stimme der Frauen in Wirtschaft und Politik zu stärken, so Diem-Puello. Eines ihrer großen Themen ist die Sichtbarkeit als Frau in einer Führungsposition und die gehe immer einher mit Angreifbarkeit. "Wir wollen zum Gründen und Unternehmerinnen-Dasein ermutigen. Ich selbst begleite Frauen beim Gründen, ob beratend oder monetär. Weil es wichtig ist, jungen Frauen in die Steigbügel zu helfen."

Themen des Events sind vielfältig

Geplant sind Vorträge und Podiumsdiskussionen, unter anderem mit der Gastgeberin selbst: Gemeinsam mit Alexandra Kohlmann, Geschäftsführerin des Mineralölkonzerns Rowe, wird Christina Diem-Puello zum Thema "Modern Leadership" sprechen. "Wir sind zwei Führungskräfte aus Unternehmen, die unterschiedlicher nicht sein könnten", so Diem-Puello. Bei ihr ginge es um Nachhaltigkeit, um Mobilitätswende und CO2-Reduktion. "Aber uns verbindet das Unternehmerinnentum und damit die Frage: Wo können wir Synergien schaffen?"

Diem-Puello - Unternehmerin in 100-jähriger Familientradition

Mit "Deutsche Dienstrad" hat Diem-Puello 2020 eine 100-jährige Familientradition in der Fahrradmobilität fortgeführt. Ihr Ur-Ur-Großvater Engelbert Wiener gründete 1921 einen Fahrradeinzelhandel in Schweinfurt. Daraus entstand später die Firma Winora, die schon Diem-Puellos Mutter Susanne Puello 26 Jahre lang als Geschäftsführerin leitete. Ob Christina Diem-Puello wie gewohnt mit dem Fahrrad kommt? Ausnahmsweise nicht, sagt sie, sie wolle zur Feier des Tages ein Kleid tragen.