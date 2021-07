Er lässt sich von dem Boom nicht aus der Ruhe bringen: Peter Baumann aus Aschau im Chiemgau nimmt sich die Zeit für seine Trompeten, die sie halt brauchen, um perfekt zu sein. Der Blechblasinstrumentenbauer ist einer der gefragtesten Handwerker seiner Art, weil er alles selbst macht, weil er großen Wert legt auf Material und Passgenauigkeit. Alleine den Schallbecher zu formen, braucht viele Arbeitsschritte und viel Zeit. Dem Meister ist das wichtig, auch aus Respekt vor dem Instrument, das ihn schon als Gesellen fasziniert hat.

Mit reicher Tradition auf neuen Wegen

Der historische Hintergrund ist dem Baumann Peter wichtig, da kennt er sich hervorragend aus, kann viel erzählen von der Basstrompete bei Wagner oder Richard Strauss, von ihrem Einsatz in der Militärmusik und als Rhythmus-Geberin. Sie hat etwas horniges, aber auch etwas trompetiges, sagt er, sie sorgt für eine ganz eigene Klangfülle, für eine spritzige und farbige Musik. Es freut ihn sehr, sagt Peter Baumann, dass dieses Instrument so einen Aufschwung erlebt.

So sieht es auch der Pionier der Basstrompete in der Volksmusik, der Obermeyer Hans. Da ist so viel Leben drin, sagt er, in den jungen Gruppen, und viele Möglichkeiten und Ideen. Der Siegeszug der Basstrompete geht offenbar weiter.